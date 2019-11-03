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03.11.2019 00:22
Рубрика: Спорт

Косторная пока не планирует включать в программу четверные прыжки

Текст: Максим Домчев

Алена Косторная в нынешнем сезоне дебютировала во взрослой серии Гран-при и сразу же добилась победы, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Она рассказала о том, с какими мыслями отправилась на этот турнир.

"Ехала ли я за победой? Когда я еду на соревнования, я не знаю, что будет дальше. Мама настраивает меня, что я могу и не попасть на пьедестал, поэтому не надо этому удивляться, звонить и плакать. Но когда выигрываю, это двойная радость, так что самое главное - правильно настроиться", - приводит слова Косторной ТАСС.

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Победительница соревнований во Франции не планирует добавлять в программу четверные прыжки. Пока же она смогла включить в программу тройной аксель, который помог ей выиграть.

"Это сначала надо выучить, на аксель у меня ушло два года, а четверной добавляет еще полоборота. Я пыталась тренировать сальхов, но мне пока сказали подождать", - сказала Косторная.

Спорт Фигурное катание
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