Ковалев не будет завершать карьеру после поражения от Альвареса

Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев не планирует завершать карьеру после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.

Рано утром в воскресенье по московскому времени Альварес нокаутировал Ковалева в 11-м раунде. Представители российского боксера заявили, что Ковалеву удалось избежать серьезных травм.

"Сергея осмотрели врачи. Серьезных повреждений нет. Только боль в челюсти", - сказал ТАСС представитель команды россиянина.

Также стало известно, что гонорар россиянина за этот поединок будет выше трех миллионов долларов, о которых говорилось ранее. Точную сумму представители боксера решили не раскрывать.

Менеджер боксера Эгис Климас заявил, что, несмотря на поражение, Ковалев не думает о завершении карьеры.

"Конечно, он не собирается завершать карьеру. Мы собираемся вернуть свой титул", - сказал Климас.