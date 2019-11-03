Лавров рассказал, что многому научился у Примакова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что многому научился у бывшего председателя правительства и одного из своих предшественников на посту главы МИД Евгения Примакова. Об этом он рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, практически всему учились у него, даже те, кто сталкивался с Примаковым в жизни или профессии уже в зрелом возрасте, понимали, что "это человек гораздо выше средних стандартов и выше многих более высоких стандартов". "Он всегда видел суть и излагал ее предельно просто. Никогда не ударялся в такие заумные фразеологические упражнения. Он говорил очень простым языком, но о самых важных вещах", - напомнил Лавров.

Министр с удовлетворением отметил, что прошедшую в минувший вторник церемонию открытия памятника Примакову посетило большое количество людей. "Памятник прекрасный, он будет всегда напоминать министерству иностранных дел, что Евгений Максимович заложил основы современной внешней политики РФ во второй половине 90-х годов. Мы стараемся под руководством президента Владимира Путина их бережно хранить и, главное, воплощать в жизнь", - заявил Лавров.

Евгению Примакову 29 октября исполнилось бы 90 лет. В этот день в Москве политику открыли памятник. Монумент был создан авторским коллективом под руководством народного художника РФ Георгия Франгуляна. Четыре каменных обелиска вокруг скульптуры олицетворяют разные направления деятельности - науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве.

По словам президента РФ Владимира Путина, принявшего участие в церемонии открытия памятника, "многие люди в России и за рубежом помнят, думают о Евгении Максимовиче с огромным уважением, с теплотой и сердечной признательностью, с осознанием уникальности и неповторимости его личности, его ума, многогранного таланта, знаний и мудрости". "Во многом благодаря ему в мировую дипломатию стало возвращаться уважение к нашей стране, а в работе российского внешнеполитического ведомства утвердилось понимание безусловного приоритета национальных интересов", - отметил Путин.

Глава государства отметил, что именно Примаков сформулировал принципы многополярности мира. "Наша общая обязанность - беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова. Я надеюсь, что этот замечательный памятник будет сохранять великую память о великом гражданине России", - заключил он.