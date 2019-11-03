Медведев рассказал о желании США установить влияние в Азии

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что США намереваются усилить влияние в азиатском регионе через продвижение концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Подобные намерения, по словам российского премьера, имеют целью лишить АСЕАН ключевой роли и изменить привычный формат Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества и соотношение сил в регионе. Он добавил, что инициатива США "противоречит основополагающим принципам АСЕАН, таким как неприсоединение и внеблоковый статус".

Медведев подчеркнул, что помимо военно-морских учений и дружеских заходов в порты Юго-Восточной Азии, Россия участвует в разработке практических мер в сфере безопасности в широком смысле слова.

Российский премьер считает вполне вероятной организацию совместных морских учений РФ и стран АСЕАН, пишет газета Bangkok Post. "Уверен, это повысит морскую безопасность "десятки", - отметил Медведев.