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03.11.2019 17:53
Рубрика: Культура

Классика: лучшие концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На следующей неделе в Москве дадут сольные концерты пианисты Михаил Плетнев и Павел Нерсесьян, певицы Асмик Григорян и Клементин Марген, а живой классик, композитор Кшиштоф Пендерецкий откроет XI фестиваль VIVACELLO.
Фото: РНО Фото: РНО
Фото: РНО

Кто играет: Михаил Плетнев.

Что играет: В.А. Моцарт - Сонаты № № 4 и 10, Л. ван Бетховен - Сонаты № № 31 и 32.

Почему идти: Ежегодные концерты выдающегося пианиста современности Михаила Плетнева в концертном зале КЗ "Филармония-2" заставляют всех мало-мальски понимающих в исполнительском искусстве ехать на самую окраину Москвы. Соло Михаила Васильевича всегда завораживает - будь то сонаты Рахманинова, Листа или, как в данном случае, Бетховена и Моцарта. И до боли знакомые каждому меломану сочинения звучат в эти вечера словно никогда ранее невиданная и неслышанная Музыка.

Где, когда, сколько: КЗ "Филармония-2"; 11 и 12 ноября; 1 000 - 6 000 руб.

Фото: ООО "Подмосковные вечера"

Кто играет: Асмик Григорян в сопровождении Госоркестра России (дирижер Константин Орбелян) и Каунасского государственного хора. В концерте принимает участие Павел Петров.

Что играет: Арии из опер.

Почему идти: Оперная сенсация прошлого сезона, блистательная Асмик Григорян даст первый сольный концерт в Москве, и это событие способно всколыхнуть, казалось бы, и без того крайне насыщенную культурную жизнь столицы. Солистка Литовского национального театра оперы и балета, покорившая Зальцбургский фестиваль исполнением заглавной партии в опере Штрауса "Саломея", была удостоена за эту роль премии International Opera Awards. Теперь восхищаться ее изумительно красивым тембром и великолепной вокальной техникой в сочетании с недюжинным драматическим талантом предстоит москвичам. Помимо Асмик Григорян, в этот вечер на сцену Большого зала Консерватории выйдет тенор Павел Петров - триумфатор конкурса Operalia 2018, проходящего под патронажем Пласидо Доминго.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 6 ноября; 500 - 5 000 руб.

Фото: Организаторы фестиваля Vivacello

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижеры Дмитрий Филатов и Кшиштоф Пендерецкий), солисты Нарек Ахназарян, Николай Сивчук, Борис Андрианов, Клаудио Бохоркес, Данжуло Ишизака, Александр Князев.

Что играет: А. Хачатурян - Концерт-рапсодия для виолончели с оркестром, С. Струк - Le reve de Maya. Двойной концерт для виолончели и баяна с оркестром, К. Пендерецкий - Concerto grosso №1 для трех виолончелей и оркестра.

Почему идти: Кшиштоф Пендерецкий, единственный композитор в мире, удостоенный титула "Самый великий из живущих", украсит открытие XI фестиваля VIVACELLO. Оркестром под управлением автора будет исполнен эпохальный Тройной концерт, и одного этого было бы достаточно для аншлага. Концертом-рапсодией Хачатуряна вряд ли кого-то сегодня удивишь, но бессменный художественный руководитель фестиваля Борис Андрианов помимо явления живого классика Пендерецкого приготовил еще один сюрприз - сочинение Самуэля Струка Le Rêve de Maya для очень небанального состава - виолончель, аккордеон и оркестра (на премьере в Москве вместо аккордеона будет задействован баян).

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 10 ноября; 700 - 3 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Клементин Марген в сопровождении Симфонического оркестра "Новая Россия" (дирижер - Андреа Молино).

Что играет: Ж. Бизе - Увертюра к опере "Кармен", хабанера и цыганская песня, Г. Доницетти - Увертюра к опере "Фаворитка" и ария Леоноры, Ж. Массне - Прелюдия к III акту и сцена Шарлотты с письмами из оперы "Вертер", К. Сен-Санс - Ария Далилы из оперы "Самсон и Далила", П. Чайковский - Вступление к опере "Пиковая дама", ария Иоанны из оперы "Орлеанская дева".

Почему идти: Клементин Марген, "лучшая Кармен наших дней", как пишет о ней музыкальная пресса, исполнит в Москве не только фрагменты из знаменитой оперы Бизе. Богатая палитра голоса этой француженки и ее необычайно экспрессивная манера пения захватывают и в "Далиле" Сен-Санса, и в "Орлеанской деве" Чайковского. Программа концерта, доступная неофитам, доставит удовольствие даже тем, кто не имеет большого опыта прослушивания академического вокала. В конце концов, надо же с чего-то начинать, и Клементин Марген в этом смысле, пожалуй, лучший выбор.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 8 ноября; 750 - 3 000 руб.

Фото: ФГБОУ ВО "Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского"

Кто играет: Павел Нерсесьян.

Что играет: К. Дебюсси - Бергамасская сюита, 5 прелюдий, Ж. Бизе - "Рейнские песни", М. Равель - "Ночной Гаспар", три поэмы по А. Бертрану.

Почему идти: Чурающийся пиара, а потому не столь популярный у широкой публики пианист Павел Нерсесьян тем не менее хорошо известен знатокам фортепианного исполнительства. "Клавиши надо ласкать, а не тыкать с отвращением",- говорил Александр Скрябин, и Нерсесьян как мало кто еще следует завету своего великого предшественника. Программа из сочинений композиторов-импрессионистов - прекрасный повод убедиться в этом.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 5 ноября; 300 - 2 000 руб.

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