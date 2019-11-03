Опубликовано фото шрамов на ноге Облякова после фола Азмуна

Стала доступна фотография ноги полузащитника московского ЦСКА Ивана Облякова с шрамами от шипов нападающего санкт-петербургского "Зенита" Сердара Азмуна. Изображение опубликовало издание Sport24.

Встреча "Зенита" и ЦСКА в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги состоялась в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1.

На 7-й минуте Азмун сзади ударил по икроножной мышце Облякова. Однако главный арбитр матча Михаил Вилков не посчитал нарушение достойным какой-либо карточки, несмотря на то, что на матче работали два видеоассистента и VAR. Несмотря на кровавые шрамы, Обляков смог продолжить встречу. После игры несколько бывших арбитров высказались, что фол Азмуна тянул на прямое удаление.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что руководство армейцев хочет услышать аргументы по поводу решений, принятых бригадой Вилкова в прошедшем матче. "Планируем ли подавать жалобу на судейство? Планируем, но не жалобу, а требование объяснить ошибки и двойные стандарты", - сказал Бабаев Sport24.