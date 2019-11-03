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03.11.2019 20:39
Рубрика: Власть

Песков: Россия не отказывается от газового транзита через Украину

Текст: Кира Латухина
Россия не отказывается от транзита газа через Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", при этом призвав прекратить "вакханалию" в арбитраже.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

"На неделе состоялись переговоры представителей "Газпрома", украинских коллег, представителей Еврокомиссии по украинскому транзиту. Упирается это все в одно: нужно ли транзитировать через Украину? Ну, конечно, нужно... Это необходимо для самой Украины. Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится", - сказал Песков, чьи слова приводит "Интерфакс".

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У России сейчас будут возможности гарантированно осуществлять поставки на Запад за счет альтернативных маршрутов. "Использует ли Россия это? Однозначно, нет. Потому что президент (Владимир) Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину", - заверил пресс-секретарь главы государства.

"Как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже. Путин четко сказал, что нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться", - напомнил представитель Кремля.

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