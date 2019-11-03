Мао Фудзита сыграл Моцарта на фестивале в "Зарядье"

С двумя моцартовскими программами на новом Московском фестивале в "Зарядье" Валерия Гергиева выступил лауреат II премии XVI Конкурса Чайковского японский пианист Мао Фудзита. Именно Моцартом Мао Фудзита уже на первом туре XVI Конкурса Чайковского очаровал жюри и публику, сразу попав в первую линию претендентов на главную премию.

Он сыграл тогда Сонату № 10 до-мажор, и ощущение какого-то невербального чуда от его исполнения осталось у всех, словно он воспроизвел моцартовскую исполнительскую манеру. Поразила в его игре легкость и чистота пассажной техники, импровизационность и точность в развитии фразировки, филигранная "орнаментальная" техника, певучесть и ясность контрастов, лучезарный темперамент. И его не случайно прозвали "солнечным Мао", от его игры действительно исходит что-то светлое, неперегруженное драматизмом, гармоничное, ясное. Тогда, на Конкурсе многие хотели бы услышать в финале Моцартовский концерт в его исполнении, но он выбрал Третий рахманиновский, к которому пока его путь только разворачивается.

Между тем, Мао Фудзита, студент Токийского колледжа, действительно обладает уникальной индивидуальностью, которая очень нужна на сегодняшней концертной сцене, переполненной виртуозами, с их радикально быстрыми и громкими исполнительскими концептами.

Сыграть сольную программу и концерт Моцарта на первом Московском фестивале в "Зарядье" предложил Мао Фудзите Валерий Гергиев. И хотя это не такая простая задача выступать с моцартовской монопрограммой, где каждое сочинение требует "лупы" от исполнителя, где невозможно прикрыться ни бурной фортепианной фактурой, ни головоломной техникой, ни даже исполнительским темпераментом, Мао Фудзита собрал интереснейший моцартовский "сюжет" из Сонат (№ 8,10,18), Вариаций на тему менуэта Дюпора, Фантазии ре-минор и Концерта № 20. Идея его выбора состояла в том, чтобы представить разные фортепианные жанры у Моцарта. Хронологически все эти сочинения оказались в линейке опусов 1780-х годов, созданных в Вене (кроме парижской 8-й Сонаты ля-минор 1878 года). И каждое из них Мао Фудзита исполнял с каким-то особым "моцартовским" шармом, которое не поддается описанию, но как, своего рода, моцартовский миф, образ, существует в сознании.

В Фантазии ре-минор (1982) у пианиста был удивительный баланс динамики, контрастов меццо-форте и пиано, смелая педаль и невесомый звук, спокойные темпы. В Девяти вариациях на тему Жан-Пьера Дюпора (1789) - каллиграфические пассажи, безмятежная красота, искрящийся звук, изящно артикулированные на стаккато аккорды.

Сонаты - №18, ре-мажор ("Охотничья", 1789), №8, ля-минор, №10, до-мажор (1783), Фудзита исполнял так же, как и всю программу, без темных, драматических красок, с дистиллировано ясной фактурой, где была и нежность в звуке, и хрустальные трели, и отточенность пальцевой техники. К концу программы ощущалось, что Фудзите "тесновато" в этой программе, и он буквально ударил на "бис" жесткий виртуозный парафраз на тему "Турецкого марша" Аркадия Володося.

Во второй вечер пианист выступил с оркестром Мариинского театра и Валерием Гергиевым, исполнив 20-й ре-минорный Концерт Моцарта (1785). Как и все другие моцартовские сочинения в исполнении Мао Фудзиты, музыка этого Концерта была у него лишена темных, беспокойных красок, трагического драматизма, наоборот, поражала прозрачностью звука, удивительным образом не пропадавшего на фоне оркестра (кстати, очень чутко державшего баланс с солистом).

Невесомые пассажи, какая-то фарфоровая гладкость звука, сложнейшее искусство простоты и абсолютная ясность звуковой материи, но главное - светящееся качество звука. Каденция же к Концерту, написанная Мао Фудзитой, оказалась близкой более романтическому шопеновскому стилю. К слову, программу из Моцарта (сонату № 18) и Шопена (сонату № 3) пианист записал на NAXOS.

Между тем, Следующие концерты Мао Фудзиты в России состоятся в Петербурге в Концерном зале Мариинки в Концерте лауреатов XVI Конкурса Чайковского (14 ноября) и на фестивале "Лики пианизма" (21 и 22 декабря). В программе: Моцарт, Бетховен, Шопен, Третий концерт Рахманинова.