"Страдивари-ансамбль" выступил на фестивале в "Зарядье"

В Концертном зале "Зарядье" в рамках Первого международного Московского фестиваля "Зарядье" выступил "Страдивари-ансамбль" Мариинского театра - коллектив солистов оркестра, играющих на старинных, уникальных по звучанию струнных инструментах, созданных мастерами кремонской школы: Амати, Страдивари, Гварнери, Гваданини и Гофриллера.

Слушать великолепные музыкальные инструменты Мастеров в зале, который сам является "музыкальным инструментом" - особое удовольствие. На концерте присутствовал Ясухиса Тоёта, известный акустический мастер, работавший над акустикой зала "Зарядье". Мастер подтвердил, что создание зала действительно напоминает создание музыкального инструмента и что каждый зал получается особенным, их невозможно сравнивать между собой, как невозможно сравнивать собственных детей.

Концерт стал камерным музыкальным изыском среди полномасштабных симфонических концертов в программе Фестиваля - богатая нюансами монохромная тембровая палитра струнных, популярные традиционные для струнных ансамблей произведения (Серенада для струнных Петра Ильича Чайковского, Сюита "Из времен Хольберга" Эдвард Грига), стильная "безделушка" для маэстро Гергиева, привыкшего управлять огромными оркестровыми массами.

"Страдивари-ансамбль" на этот раз был больше похож на солидный струнный оркестр - по 4 пульта скрипок, что давало очень насыщенный полнокровный звук теплых "фирменных" мариинских струнных в густых туттийных эпизодах, протяженных мелодиях. Комплимент не только исполнению, но, прежде всего, - акустике зала: каждый голос в имитациях, перекличках и полифонических разделах был слышен отдельно, сохраняя свою тембровую окраску, не сливаясь в однородное звучание. В тихих и лирических моментах сохранялась удивительная прозрачность и четкость линий. Может быть, хотелось чуть большей графичности и точности линий в унисонах, монохромный карандашный рисунок или рисунок пером должен быть, наверное, более тонким. Но возможность следить за линиями и нюансами игры тембров однородных инструментов было наслаждением для слуха.

В Фортепианном концерте № 1 Дмитрия Шостаковича палитра струнных дополнилась контрастными ударным фортепиано и яркой трубой. Солисты - лауреат II премии XIII Международного конкурса имени П. И. Чайковского и солист Петербургского дома музыки Мирослав Култышев, а также Тимур Мартынов, великолепная труба Мариинского оркестра.

Это концерт Шостаковича в каждом музыканте пробуждает дух ребячества, игры, живого спонтанного музицирования, столько в нем драйва и юношеского "хулиганства". Этой энергией заражаются даже серьезные музыканты, казалось бы, не склонные к юмору и иронии. Не стал исключением и Мирослав Култышев, музыкант романтического склада, пианист, более философский, "размышляющий", нежели "играющий": острая артикуляция, подчеркнутые акценты, заводная энергия. Сольной каденция в финальной части с подчеркнутыми синкопами и акцентами звучала почти по джазовому.

Но на бис пианист исполнил все-таки более органичный для своей исполнительской природы романтически-мятежный этюд Скрябина (op. 8 № 12).