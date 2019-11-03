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03.11.2019 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один из пострадавших при взрыве в Ленобласти скончался в больнице

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Врачи не смогли спасти 57-летнего мужчину, который был госпитализирован из своей квартиры в Сланцах после взрыва боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника Сланцевской межрайонной больницы.

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Мужчина был доставлен в медучреждение с ожогами 90 процентов тела. Его 51-летняя гражданская жена жива. Она отравилась угарным газом.

Напомним, в ночь на 3 ноября в многоэтажке в Сланцах произошел взрыв. Сдетонировало взрывное устройство в одной из квартир. Как выяснилось, 57-летний мужчина разбирал боеприпас, что и привело к взрыву.

Полиция выяснила, что это не единственное взрывное устройство, которое пара хранила дома. В квартире обнаружены детали от боеприпасов, а также авиационная ракета.

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