Песков объяснил жест Путина в Светлогорске

Кулак, который президент в шутку показал во время общения с директором калининградского парка "Куршская коса", - "чудесно сформулированная рекомендация". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Директор парка рассказал о планах построить велодорожку и Владимир Путин переадресовал вопрос губернатору области. Антон Алиханов напомнил, что парк - национальный.

Стоимость велодорожки директор оценил в 451 млн рублей, и глава государства в шутку показал ему кулак. А потом пояснил, что часто просьбы начинаются с одних сумм, а заканчиваются совсем другими.