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03.11.2019 12:15
Рубрика: Товары и цены

Стали известны регионы, где покупают больше всего новых машин

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Москва, Подмосковье и Петербург стали регионами-лидерами по покупке новых автомобилей. 29,6 процента от всех новых машин в стране были куплены именно в этих регионах, следует из релиза аналитического агентства "Автостат".

Фото: iStock
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Всего по стране за 9 месяцев 2019 года было продано 1,13 миллиона новых легковушек. В прошлом году было на два процента больше.

Традиционно больше всего новых машин покупают в Москве. На столицу пришлось 158,4 тысячи или 14 процентов от всех реализованных автомобилей в этом сегменте. При этом продажи автодилеров упали в Москве на 2 процента. Падение на 6 процентов зафиксировано в Петербурге, здесь реализовано 75 тысяч машин или 6,6 процента от общих продаж по стране.

А вот в Московской области, наоборот, объемы продаж выросли на 6 процентов. На новых авто теперь ездят 101,8 тысяч жителей Подмосковья.

На четвертом месте по объему продаж оказался Татарстан (продано 49,3 тысячи машин), далее следует Краснодарский край (43,1 тысяча автомобилей) и Башкирия (39,7 тысяч авто).

Стоит отметить, что во всех этих регионах, несмотря на высокие позиции, относительно прошлого года продажи сократились. Также меньше машин было продано в Самарской области (цифры по этому году - 36,5 тысяч, падение - 5 процентов), в Свердловской области (35,7 тысяч машин, снижение на 5 процентов). Замыкают десятку лидеров Челябинская область с 29,3 тысячами реализованных новых авто и Ростовская область, где продано 27,9 тысяч машин. Кстати, в Ростовской области, продажи сократились сильнее всего - снижение составило 7 процентов.