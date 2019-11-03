"Краснодар" отыграл два мяча с "Ростовом" на последних минутах

Новости

В Северной Осетии в массовом ДТП пострадали три человека 18:57
Посольство РФ: Среди пострадавших в ДТП во Франции россиян нет 18:56
В Таганроге загорелась крыша цеха на площади 600 квадратных метров 18:50
Опубликовано фото шрамов на ноге Облякова после фола Азмуна 18:47
Более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом во Франции 18:27
Золото Косторной на этапе Гран-при по ошибке вручили американке 18:17
Назван любимый салат итальянцев 17:49
МЧС предупредило жителей Астраханской области о запахе гари 17:46
В администрации президента Украины опровергли драку Богдана и Баканова 17:06
Врач рассказала о пользе и вреде рыбных консервов 17:03
В Airbnb запретили аренду домов для вечеринок 16:42
Убитый брат главы центра "Э" по Ингушетии работал врачом в Москве 16:41
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения 16:38
Умер сценарист и актер Бернард Слэйд, автор "Романтической комедии" 16:37
Рублев и Хачанов проиграли в финале турнира в Париже в парном разряде 16:32
Девять человек пострадали в ДТП на трассе в Иркутской области 16:28
За что можно полюбить дизельную Audi А5 Coupe 16:27
Путин вручит премию за вклад в укрепление единства и посетит выставку о войне 16:06
Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину 16:04
Актер Брайан Тарантина найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке 16:03
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией 15:53
Глава Ингушетии прокомментировал убийство руководителя центра "Э" 15:40
Один из пострадавших при взрыве в Ленобласти скончался в больнице 15:38
Диетолог назвала продукты, ухудшающие настроение 15:25
Лавров рассказал, что многому научился у Примакова 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Вступает в силу: На ипотеку доплатят 225 тысяч, за вейпы оштрафуют на 100 тысяч
Вступает в силу: На ипотеку доплатят 225 тысяч, за вейпы оштрафуют на 100 тысяч
03.11.2019 18:36
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Краснодар" отыграл два мяча с "Ростовом" на последних минутах

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
В воскресенье в матче 15-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" в присутствии 34 тысяч 200 зрителей дома "сыграл вничью с Ростовом" - 2:2 (0:2). Дублем в этой игре отметился полузащитник гостей и сборной России Алексей Ионов. "Быки" оба своих мяча забили уже в компенсированное время. Таким образом, после первого круга донской клуб, набрав 30 очков, вышел на второе место в первенстве. Их отставание от лидирующего "Зенита" составляет три балла. Кубанцы остались на четвертой позиции.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Главное южное футбольное дерби страны, которому и так хватает страсти, на сей раз вообще ожидается огненным. Соперники входят в большую пятерку, которая, судя по всему, и разыграет медали чемпионата и путевки в Лигу чемпионов. О необыкновенной важности исхода сегодняшнего противостояния можно было понять по решению наставника "Ростова" Валерия Карпина выпустить в минувший четверг в матче 1/8 финала Кубка России с принципиальным для него столичным "Спартаком" практически резервный состав.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На игру между "Краснодаром" и "Ростовом" проданы все билеты

Билеты на игру исчезли в продаже уже в середине недели. В воскресенье с утра на федеральной трассе "Кавказ" можно было встретить десятки автомобилей, из окон которых выглядывали желто-синие флаги фанатов донской команды. А основной отряд фанатов "Ростова" (на арене их ожидается не менее 3,5 тысяч) высадился в полдень на местном железнодорожном вокзале из междугородней "Ласточки".

А нынешний лидер "быков" Ари вообще назвал встречу с "Ростовом" финалом. Кубанцы в нынешнем сезоне в личной встрече еще не одолели ни кого из своих прямых конкурентов, и осечка в этой игре, не исключено, в очередной раз не позволит "Краснодару" побороться за место на вершине РПЛ.

Сразу выяснилось: никакого автобуса у своих ворот, как это было в игре со "Спартаком", гости не сбираются устанавливать. Ростовчане с первых минут принялись так яростно прессинговать "быков" на их половине, что те попросту растерялись. Хорошо известно: именно такая тактика кубанцам особенно не по нраву.  Краснодарцы под жестким давлением постоянно теряли мяч, который Еременко и Попов мгновенно доставляли в переднюю линию стремительно перемещавшихся по всей лини атаки Шомуродову, Ионову и Бйрамяну.

Уже на пятой минуте "обрез" Ольссона, подарившего мяч на левом фланге Шомурадову, мог оказаться роковым, однако выведенный в одиночку в штрафную Ионов не попал в пустой дальний угол ворот Сафонова.

Вскоре очередной выпад сине-желтых завершился классным выстрелом метров с 20-ти Еременко: голкипер хозяев в красивом броске отразил мяч на угловой.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
"Зенит" и ЦСКА сыграли вничью в 15-м туре РПЛ

Оборона "Краснодара" треснула на 34-й минуте. Теперь уже на правом крае Шомуродов отпасовал Ионову, и полузащитник сборной России мощно пробил метров с 20-ти в левый от Сафонова нижний угол - 0:1.

А вскоре уже ошибся капитан хозяев Мартынович, неудачно сыгравший после навеса справа: Алексей Ионов сделал дубль, добив отскочивший мяч в сетку - 0:2, 41-я минута.

Краснодарцы, вроде бы, старались, пытаясь в присущем им комбинационном стиле проникнуть в штрафую "Ростова". Но Берг и Ари встречались с мячом лишь вдалеке от чужих ворот, Сулейманов лишь однажды смог пробить из неплохой позиции, а передачи Фернандеша партнеров не находили.

Через пару минут после перерыва ситуация на поле вполне могла измениться. Ари сбросил головой мяч в штрафную. Берг опередил голкипера "Ростова" Бабурина, но завершавший трехходовку Сулейманов с трех метров выстрелил в небо мимо пустых ворот. Кубанцы до финального свистка постоянно атаковали (на последней минуте уже Ари не забил с метра), но в основном это делали натужно, совершенно без ранее присущего им блеска.

А гости, получив три подряд "горчичника" (заметим, главный судья Алексей Еськов в первом тайме явно жалел гостей, временами действовавших довольно грубо), уже не так рьяно бросались в борьбу, сосредоточившись в основном на удержании счета. Хотя явно жаждавший сотворить именно в Краснодаре хет-трик Ионов (Алексей в свое время после конфликта в "Зените" именно в этом городе - правда, в местной ""Кубани" - воскрес как футболист хорошего класса) продолжал совершать опасные выпады к воротам хозяев.

И все же на арене "Краснодар" в компенсированное время произошло настоящее чудо. Сначала Игнатьеву, вышедшему на поле после длительного лечения травмы удалось забить один мяч - 1:2, 90+3, а еще через две минуты центральный защитник хозяев Спайич, подключившись в атаку, головой отправил мяч в ворота - 2:2.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край Краснодар ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра "Э" по Ингушетии
ООН назвала число погибших мирных жителей в конфликте на востоке Украины
Врач рассказал об опасности потепления на следующей неделе
Боксер Ковалев доставлен в больницу после боя с Альваресом