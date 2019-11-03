"Краснодар" отыграл два мяча с "Ростовом" на последних минутах

В воскресенье в матче 15-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" в присутствии 34 тысяч 200 зрителей дома "сыграл вничью с Ростовом" - 2:2 (0:2). Дублем в этой игре отметился полузащитник гостей и сборной России Алексей Ионов. "Быки" оба своих мяча забили уже в компенсированное время. Таким образом, после первого круга донской клуб, набрав 30 очков, вышел на второе место в первенстве. Их отставание от лидирующего "Зенита" составляет три балла. Кубанцы остались на четвертой позиции.

Главное южное футбольное дерби страны, которому и так хватает страсти, на сей раз вообще ожидается огненным. Соперники входят в большую пятерку, которая, судя по всему, и разыграет медали чемпионата и путевки в Лигу чемпионов. О необыкновенной важности исхода сегодняшнего противостояния можно было понять по решению наставника "Ростова" Валерия Карпина выпустить в минувший четверг в матче 1/8 финала Кубка России с принципиальным для него столичным "Спартаком" практически резервный состав.

Билеты на игру исчезли в продаже уже в середине недели. В воскресенье с утра на федеральной трассе "Кавказ" можно было встретить десятки автомобилей, из окон которых выглядывали желто-синие флаги фанатов донской команды. А основной отряд фанатов "Ростова" (на арене их ожидается не менее 3,5 тысяч) высадился в полдень на местном железнодорожном вокзале из междугородней "Ласточки".

А нынешний лидер "быков" Ари вообще назвал встречу с "Ростовом" финалом. Кубанцы в нынешнем сезоне в личной встрече еще не одолели ни кого из своих прямых конкурентов, и осечка в этой игре, не исключено, в очередной раз не позволит "Краснодару" побороться за место на вершине РПЛ.

Сразу выяснилось: никакого автобуса у своих ворот, как это было в игре со "Спартаком", гости не сбираются устанавливать. Ростовчане с первых минут принялись так яростно прессинговать "быков" на их половине, что те попросту растерялись. Хорошо известно: именно такая тактика кубанцам особенно не по нраву. Краснодарцы под жестким давлением постоянно теряли мяч, который Еременко и Попов мгновенно доставляли в переднюю линию стремительно перемещавшихся по всей лини атаки Шомуродову, Ионову и Бйрамяну.

Уже на пятой минуте "обрез" Ольссона, подарившего мяч на левом фланге Шомурадову, мог оказаться роковым, однако выведенный в одиночку в штрафную Ионов не попал в пустой дальний угол ворот Сафонова.

Вскоре очередной выпад сине-желтых завершился классным выстрелом метров с 20-ти Еременко: голкипер хозяев в красивом броске отразил мяч на угловой.

Оборона "Краснодара" треснула на 34-й минуте. Теперь уже на правом крае Шомуродов отпасовал Ионову, и полузащитник сборной России мощно пробил метров с 20-ти в левый от Сафонова нижний угол - 0:1.

А вскоре уже ошибся капитан хозяев Мартынович, неудачно сыгравший после навеса справа: Алексей Ионов сделал дубль, добив отскочивший мяч в сетку - 0:2, 41-я минута.

Краснодарцы, вроде бы, старались, пытаясь в присущем им комбинационном стиле проникнуть в штрафую "Ростова". Но Берг и Ари встречались с мячом лишь вдалеке от чужих ворот, Сулейманов лишь однажды смог пробить из неплохой позиции, а передачи Фернандеша партнеров не находили.

Через пару минут после перерыва ситуация на поле вполне могла измениться. Ари сбросил головой мяч в штрафную. Берг опередил голкипера "Ростова" Бабурина, но завершавший трехходовку Сулейманов с трех метров выстрелил в небо мимо пустых ворот. Кубанцы до финального свистка постоянно атаковали (на последней минуте уже Ари не забил с метра), но в основном это делали натужно, совершенно без ранее присущего им блеска.

А гости, получив три подряд "горчичника" (заметим, главный судья Алексей Еськов в первом тайме явно жалел гостей, временами действовавших довольно грубо), уже не так рьяно бросались в борьбу, сосредоточившись в основном на удержании счета. Хотя явно жаждавший сотворить именно в Краснодаре хет-трик Ионов (Алексей в свое время после конфликта в "Зените" именно в этом городе - правда, в местной ""Кубани" - воскрес как футболист хорошего класса) продолжал совершать опасные выпады к воротам хозяев.

И все же на арене "Краснодар" в компенсированное время произошло настоящее чудо. Сначала Игнатьеву, вышедшему на поле после длительного лечения травмы удалось забить один мяч - 1:2, 90+3, а еще через две минуты центральный защитник хозяев Спайич, подключившись в атаку, головой отправил мяч в ворота - 2:2.