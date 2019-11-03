В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россей

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что на Украине после выборов стали трезвее смотреть на отношения с Россией, в частности об этом свидетельствует признание несостоятельности сферы авиасообщения. Об этом Цеков рассказал в беседе с RT.

Так он отреагировал на слова директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко. Последний уверен, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.

- Белашко объективно оценивает ситуацию в авиационной отрасли. Безусловно, без такого ёмкого рынка, как Россия, и без диалога с нашей страной Украина обойтись никак не может, - сказал Цеков.

Ранее Белашко разместил в Facebook пост, в котором признал, что перспектив у украинской авиаотрасли при нынешнем положении дел нет.

По его словам, отмена акциза на авиатопливо и НДС позволят снизить цены на билеты, но этого недостаточно, чтобы выйти на конкурентный рынок. Для реального развития сферы придется восстанавливать разорванные с Россией связи, поскольку облет территории РФ обходится Украине очень дорого.