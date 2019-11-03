Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО

Турция является важным союзником в борьбе с террористами ИГ (группировка, запрещенная в РФ), и, несмотря на недовольство многих других стран НАТО ее операцией на севере Сирии, членство страны в альянсе не ставится под сомнение. К тому же в блоке просто нет механизма исключения. Об этом в интервью газете Bild заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя призывы некоторых немецких политиков лишить Турцию членства в НАТО из-за ее операции "Источник мира".

По его словам, членов альянса объединяет приверженность демократии и праву. НАТО - это площадка, на которой все союзники могут честно и открыто обмениваться мнениями, в отличие от ЕС в НАТО нет механизмов для того, чтобы принимать меры по отношению к отдельным членам блока, отметил Столтенберг.

"Вторжение Турции на север Сирии осудили многие страны-члены НАТО. Очевидно, что успехи в борьбе ИГ не должны подвергаться опасности, напряженная гуманитарная ситуация не должна ухудшаться. Однако мы, по крайней мере, являемся свидетелями сокращения насилия на северо-востоке Сирии и новых усилий по поиску политического решения. И необходимо признать, что Турция является важным союзником", - заявил Столтенберг.

По его словам, Турция приняла 3,6 миллиона беженцев из Сирии - больше, чем любая другая страна.

Он также отметил, что борьба с ИГ в Сирии должна быть продолжена. Несмотря на ликвидацию главаря Абу Бакра аль-Багдади, группировка все еще представляет угрозу. И к борьбе с ней должны быть привлечены все силы в регионе. По словам Столтенберга, нельзя допустить, чтобы захваченные боевики бежали или были освобождены из плена.

С начала октября Анкара проводила операцию на севере Сирии против сил самообороны курдов, добиваясь их отвода от турецкой границы. Операция была завершена после достижения договоренности с РФ о мерах по прекращению конфликта в этой зоне. Интересно, что за время операции турецкие военные задержали 236 человек, сбежавших из лагерей для семей боевиков ИГ. Часть захваченных в Сирии боевиков (около 800 человек) являются выходцами из стран ЕС, которые лишили их гражданства. В связи с этим Турция пообещала отправить террористов в Европу, чтобы их там предали суду.