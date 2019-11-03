Турция пригрозила отправить пленных боевиков ДАИШ в Европу

Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару самостоятельно решать проблемы с пленными боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). В связи с этом Турция пообещала отправить террористов в Европу, чтобы их там предали суду.

Бездействие стран ЕС свидетельствует о том, что Турцию оставили один на один с проблемой, которая должна решаться сообща, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу изданию Hurriyet. Турецкие военные, которые проводили операцию "Источник мира" на территории САР, задержали 236 человек, сбежавших из лагерей для семей боевиков ДАИШ. Часть захваченных в Сирии боевиков (около 800 человек) являются выходцами из стран ЕС, которые лишили их гражданства". Мы не отель для террористов из ДАИШ", - возмутился глава ведомства.

Ранее Турция передала России 18 сирийских военнослужащих, взятых в плен на севере арабской республики вооруженными формированиями, поддерживающими Анкару. Военным оказали необходимую медицинскую помощь.