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Умерла актриса и певица Мари Лафоре

Новости
    03.11.2019, 21:24
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Balam311 Фото: youtube.com/ Balam311
Фото: youtube.com/ Balam311

Известная франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре умерла в Женолье (Швейцария) в возрасте 80 лет.

Об этом сообщает французское издание Le Point, ссылаясь на близких артистки.

Настоящее имя Лафоре - Майтена Мари Брижитт Думенак. Она родилась во Франции в 1939-м.

Начала артистическую карьеру в 19 лет с радиопостановки.

В 1960-м дебютировала в кино ролью в фильме "На ярком солнце" с Аленом Делоном (первая экранизация книги "Талантливый мистер Рипли") и сразу же прославилась.

Неоднократно снималась вместе с Жан-Полем Бельмондо ("Охота на мужчину", "Весёлая Пасха", "Кто есть кто", "Авантюристы").

В СССР получила известность в первую очередь как певица - благодаря исполнению песен Manchester et Liverpool (мелодия из этой песни затем стала сопровождать заставку прогноза погоды в программе "Время"); Viens, viens; Mon amour, mon ami; Ivan, Boris et moi.

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