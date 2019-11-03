Умерла актриса и певица Мари Лафоре

Известная франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре умерла в Женолье (Швейцария) в возрасте 80 лет.

Об этом сообщает французское издание Le Point, ссылаясь на близких артистки.

Настоящее имя Лафоре - Майтена Мари Брижитт Думенак. Она родилась во Франции в 1939-м.

Начала артистическую карьеру в 19 лет с радиопостановки.

В 1960-м дебютировала в кино ролью в фильме "На ярком солнце" с Аленом Делоном (первая экранизация книги "Талантливый мистер Рипли") и сразу же прославилась.

Неоднократно снималась вместе с Жан-Полем Бельмондо ("Охота на мужчину", "Весёлая Пасха", "Кто есть кто", "Авантюристы").

В СССР получила известность в первую очередь как певица - благодаря исполнению песен Manchester et Liverpool (мелодия из этой песни затем стала сопровождать заставку прогноза погоды в программе "Время"); Viens, viens; Mon amour, mon ami; Ivan, Boris et moi.