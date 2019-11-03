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03.11.2019 14:34
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили слова норвежского политика о снятии санкций с России

Текст: Галина Мисливская

Очередное заявление западного политика по поводу необоснованности антироссийских санкций свидетельствует об окончании инспирированного Вашингтоном русофобского периода, уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал RT заявление главы губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик. "Нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями", - заявила она в своей статье, опубликованной в журнале iFinnmark. Политик также отметила, что антироссийские санкции наносят ущерб норвежскому бизнесу.

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"В Европе началась цепная реакция по этой теме. Русофобский период, который с удовольствием разжигали американцы, прошел", - считает Владимир Джабаров. По его мнению, на Западе начали понимать, что "кроме вреда самим европейцам, эти санкции ничего не принесли". Кроме того, во многих странах убеждаются, что санкционная политика не повлияла на Россию и не нанесла того урона, на который все рассчитывали. "Однако, к сожалению, те люди, которые сейчас возмущаются антироссийскими мерами, не могут оказывать прямое влияние на решения своих правительств", - отметил сенатор.

Однако негативный фон вокруг санкционных мер против России формируется, уверен парламентарий. "Мы ни разу не просили и не будем просить об отмене санкций, но готовы отменить те, которые вводили в ответ на западные. Но только в том случае, если будут отменены антироссийские меры", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Норвегия Санкции и антисанкции
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