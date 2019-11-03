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Рубрика: Власть

Норвежский политик обосновала необходимость снять санкции против РФ

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости снятия экономических ограничений против России. "Нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями", - отметила Вассвик.

Фото: iStock
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Политик также объяснила, что ограничения вместо того, чтобы ослабить, делают экономику страны конкурентоспособной, пишет iFinnmark. Вассвик уточнила, что санкции против России заметно бьют по норвежскому бизнесу, поскольку Москва заменяет их продукцию своей.

По ее словам, все регионы Норвегии придерживаются позиции Осло, но могут считать санкции бесполезными. До 2014 года объем норвежского экспорта в Россию составлял около миллиарда долларов США, а экспорта из России в Норвегию - порядка 1,1 миллиарда долларов. Рыба и морепродукты были крупнейшим статьями норвежского экспорта, а в 2013 году Россия стала крупнейшим рынком для норвежской рыбы и морепродуктов. Экспорт в 2013 году был оценен в 6,5 миллиарда - 76 процентов от всего объема экспорта составили поставки в Россию. Но из-за санкций этот показатель снизился на 37 процентов.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани призвал отменить санкции против России. Парламентарий отметил, что поддерживает позицию французского президента Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости переосмысления отношений с Россией для достижения стабильности в Европе.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Норвегия Санкции и антисанкции
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