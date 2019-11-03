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03.11.2019 09:29
Рубрика: В мире

Вашингтон и Сеул снова откажутся от совместных учений ради Пхеньяна

Текст: Юрий Когалов
США и Южная Корея намерены отказаться от проведения запланированных на декабрь совместных учений, чтобы избежать усиления напряженности в отношениях с Северной Кореей. Как передает Bloomberg, на такой шаг союзники идут уже второй год подряд. Впрочем, окончательно решение по этому вопросу будет принято в середине ноября министрами обороны двух стран.

В маневрах Vigilant Ace должны были быть задействованы сотни самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики США. Вместо этого, по данным источников агентства Yonhap News, Соединенные Штаты и Южная Корея могут провести собственные учения. В Сеуле считают, что военные должны поддерживать дипломатические усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.

Фото: Стоян Васев/ТАСС
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В 2017 году учения Vigilant Ace стали самыми масштабными за все время их проведения. В них были задействованы около 230 самолетов, бомбардировщик B-1B поразил цели на полигоне недалеко от границы с КНДР.

После первого саммита США и КНДР в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить совместные военные учения с Южной Кореей, назвав их дорогостоящими и "неподходящими" в условиях диалога с КНДР, к тому же Пхеньян обычно рассматривает их как провокацию. Ряд маневров был отменен

По итогам встречи в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако последующие переговоры окончились безрезультатно.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис
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