Видео: при ДТП со скутером с автобуса посыпались пассажиры

Кто, по-вашему, сильнее пострадает при небольшом дорожном столкновении небольшого скутера и переполненного пассажирами автобуса? Ответ на первый взгляд очевиден: конечно же, тот, кто меньше, кто легче. У скутериста просто нет ни единого шанса. А автобус может и не заметить столь незначительной помехи.

Ну а если дело происходит в Индии? Если автобус не просто набит битком, но и, по местной традиции, с пару десятков человек угнездились на его крыше?

На этом видео владелец скутера и его спутник дешево отделались после ДТП, хотя, судя по небрежной манере вождения, могли пострадать очень серьезно. А вот сидевшие на крыше автобуса пассажиры посыпались наземь.

Впрочем, никто особо не пострадал и даже не стал предъявлять претензии водителям транспортных средств. Отряхнувшись после падения и беззаботно отсмеявшись, упавшие пассажиры принялись карабкаться на свои места, согласно купленным билетам. Возможно, посадка/высадка на этом маршруте только так и происходит.