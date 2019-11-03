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03.11.2019 10:48
Рубрика: Видео

Видео: при ДТП со скутером с автобуса посыпались пассажиры

Текст: Вадим Давыденко

Кто, по-вашему, сильнее пострадает при небольшом дорожном столкновении небольшого скутера и переполненного пассажирами автобуса? Ответ на первый взгляд очевиден: конечно же, тот, кто меньше, кто легче. У скутериста просто нет ни единого шанса. А автобус может и не заметить столь незначительной помехи.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: владелец Lamborghini разбил машину, проехав всего 100 метров

Ну а если дело происходит в Индии? Если автобус не просто набит битком, но и, по местной традиции, с пару десятков человек угнездились на его крыше?

На этом видео владелец скутера и его спутник дешево отделались после ДТП, хотя, судя по небрежной манере вождения, могли пострадать очень серьезно. А вот сидевшие на крыше автобуса пассажиры посыпались наземь.

Впрочем, никто особо не пострадал и даже не стал предъявлять претензии водителям транспортных средств. Отряхнувшись после падения и беззаботно отсмеявшись, упавшие пассажиры принялись карабкаться на свои места, согласно купленным билетам. Возможно, посадка/высадка на этом маршруте только так и происходит.

УАЗ "Астеро". Двигатель V8 и комфортный салон
В автошколе этому не учат. Что означают сигналы и жесты водителей
#видео #авто