Видео: растяпа-автомеханик чуть не сжег машину, включив зажигание

Устойчивое выражение "работа горит в руках" в большинстве случаев означает, что дело у мастера спорится, идет быстро и красиво, без сучка, без задоринки, и уж точно - без несчастных случаев на производстве. Но это видео, снятое где-то в Латинской Америке, дает нам еще одно толкование старинного речевого оборота. Горящая буквально под носом у мастера работа - это повод бежать за огнетушителем, а потом садиться за изучение азов охраны труда на производстве и основ пожарной безопасности.

На этом видео молодой, не очень опытный, но очень и очень любознательный автомеханик тестирует работу отремонтированного двигателя. Малейшая искра при зажигании - и под капотом машины полыхает сначала небольшое пламя, потом хороший костерок, а через несколько секунд - полноценный пожар.

Примечательно, что растяпа-механик сначала пытается просто задуть огонь силой своих молодых, неиспорченных никотином легких, и лишь когда пламя отхватывает стоящую на капоте канистру с бензином, вспоминает про шланг с водой.

А что по этому поводу сказали владелец мастерской и хозяин "отремонтированной" машины - увы, осталось за рамками видеоролика.