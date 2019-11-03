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03.11.2019 10:55
Рубрика: Общество

Врач рассказал об опасности потепления на следующей неделе

Текст: Руслан Мельников
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Ожидаемое на следующей неделе аномальное потепление может представлять опасность для самочувствия некоторых людей. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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По его словам, перемена погоды приведет к изменениям атмосферного давления, которое оказывает влияние на работу сосудов и артериальное давление человека. Например, могут возникнуть ощущение недомогания, головные боли, неприятное чувство в области грудной клетки, тяжесть в ногах, слабость. Также могут ощущаться незначительные проблемы со зрением.

Как отмечает Виктор Лишин, в группу риска попадают люди пожилого возраста, имеющие хронические заболевания, а также люди, страдающие от артериальной гипертензии, диабета, ведущие малоактивный образ жизни и имеющие проблемы с психосоматикой и "вегетатикой".

Врач порекомендовал простые способы избежать возможных проблем.

"Образ жизни - то, с чего всегда надо начинать. Больше двигаться, правильно питаться, заниматься спортом, высыпаться, избегать длительных статических нагрузок, делать легкую гимнастику, пить воду. Стрессовые факторы тоже следует минимизировать. Следует хотя бы попытаться исключить переработки, нормировать свой рабочий день, делать перерывы", - советует Виктор Лишин.

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