За что можно полюбить дизельную Audi А5 Coupe

Дизельная среднеразмерная "двухдверка" Audi А5 Coupe - автомобиль, придуманный для удовольствия водителя, ценящего в равной степени скоростную езду и практичность. На наш взгляд, это купе является едва ли не идеальной машиной для расчетливого эстета.

Сегодня у человека, решившего купить себе ингольштадтскую "пятерку", имеется выбор из двух неравнозначных вариантов. Можно остановиться на более семейном четырехдверном исполнении А5 Sportback или же предпочесть куда более эгоистический двухдверный вариант Audi А5 Coupe. И даже решив потворствовать своему эгоцентризму, остановившись на "двухдверке", нужно еще определиться с силовой установкой.

Выбирать тут придется из боевого 2-литрового 249-сильного бензинового турбомотора, с которым купе выстреливает до "сотни" за 5,8 секунды, или же чуть менее горячего (7,2 с до "сотни"), но существенно более экономичного 190-сильного турбодизеля того же объема.

Поскольку первый вариант "РГ" ранее уже тестировала, мы свели знакомство с автомобилем на тяжелом топливе. Разумеется, купе было полноприводным (другие в России не предлагаются), да еще и с дизайн-пакетом S-Line, предполагающим дополнительный обвес, спортивные сиденья и руль, металлизированные накладки на педали и некоторые другие декоративные акценты.

Широко и низко

Фото: Борис Захаров

Важной особенностью ингольштадтской "двухдверки" является уменьшенная в сравнении с четырехдверным А5 Sportback колесная база (-60 мм), из-за чего салон этого немаленького автомобиля (длина - 4673 мм, ширина - 1846 мм) трудно назвать просторным. Точнее, места здесь ровно столько, чтобы передние пассажиры чувствовали себя вольготно, а задние (особенно люди выше 175 см) довольствовались скромным запасом пространства над головой и перед коленями.

Из-за дорожного просвета 120 мм садиться и вставать с любого из кресел не слишком удобно. Но это не недостаток, а особенность всех автомобилей со спортивным характером. Широкие двери - это, с одной стороны, практично (проемы широки), а с другой, такие "калитки" не всегда откроешь полностью при перпендикулярной парковке.

Пробираться на задний ряд при этом достаточно удобно, поскольку оба передних кресла сдвигаются с помощью электропривода, а чтобы самостоятельно выбраться с задних VIP-сидений, нужно подать передние кресла вперед, нажав на клавишу сервопривода в верхней части их спинок.

Фото: Борис Захаров

В водительской зоне возникает ощущение пребывания в гоночном кокпите из-за низкой посадки, высокого центрального тоннеля и поворота центральной консоли в сторону водителя. Сиденья тестовой машины с пакетом S-Line невероятно удобны, имеют механическую регулировку длины подушки и множество настроек с помощью сервопривода. Еще здесь есть массажная система, регулируемая боковая поддержка и обивка из перфорированной алькантары.

Когда ты садишься в купе и захлопываешь модную безрамочную дверь, тебе протягивает ремень безопасности металлическая рукоять, и ты понимаешь, что этот аппарат точно стоит тех трех млн с хвостиком рублей, которые за нее просят российские дилеры.

То же ощущение возникает при прослушивании аудиотреков через динамики системы Bang & Olufsen, использовании штатного трехзонного климат-контроля или, скажем, при навигации по меню с помощью ухватистой шайбы системы MMI. На центральный несенсорный дисплей с диагональю 8,3 дюйма выводятся данные навигации, ракурсы системы кругового обзора и информация о настройке бортовой электроники.

Фото: Борис Захаров

Крупная виртуальная приборка хороша как высоким разрешением, так и множеством вариантов трансформации. К примеру, можно вывести во всю длину щитка навигационную картинку. На "приборке" присутствуют также отлично читаемые цифровые обозначения скорости, а за доплату они будут транслироваться также и на ветровое стекло.

Разумеется, предусмотрена поддержка протоколов Apple CarPlay и Android Auto, имеется сразу несколько USB-слотов, в то числе парочка у ног задних пассажиров. В распоряжении последних имеются также подстаканники, откидной подлокотник, розетка на 12В, клавиши подогрева дивана и уже упомянутый блок управления климат-контролем. Кстати, хотя формально в таком A5 можно разместиться втроем, фактически это машина для четверых. На это однозначно намекает пластиковая панель, пущенная по центру задней подушки.

Багажник "немца" не глубок, но достаточно вместителен, на 465 л. Под фальшполом размещена "докатка", имеются сетки для крепления багажа и боковые ниши для мелочевки типа перчаток и негромоздкого инструмента. Наконец, под верхней кромкой отсека смонтированы клавиши складывания дивана. Его спинку, нарезанную в пропорциях 40/20/40, можно уложить в ровный пол. В брешь средней секции вполне можно просунуть длинномеры типа лыж.

Динамично и экономично

Фото: Борис Захаров

2-литровый дизельный мотор с отдачей 190 л.с. достаточно голосист - на улице ты слышишь характерный рокот при работе агрегата на холостых оборотах. Однако внутри машины - тотальная тишина - шумоизоляция здесь на высшем уровне. Этот двигатель впечатлил меня прежде всего удивительным балансом между тяговитостью и экономичностью.

Благодаря недетской тяге (370 Нм лежат на полке 1600 - 4500 об/мин) и подключаемому полному приводу такой автомобиль очень резво стартует и столь же мощно ускоряется как с малых, так и шоссейных скоростей. Реакция на "кик-даун" практически молниеносная, никаких "взбрыков" коробки типа рывков, вибраций или запаздываний не наблюдается даже при агрессивной манере езды. Характер ускорения получается при этом очень ровным, линейным, в традициях марки - деликатным.

Однако если вы переведете селектор 7-ступенчатого "робота" с двумя сцеплениями в положение S (Sport), коробка начнет поддерживать пониженные передачи, мотор зазвучит на спортивный манер, а отклик на "газ" заметно обострится. Очередной впрыск "адреналина" происходит с выбором спортивных настроек (режим Dynamic) клавишами системы Audi Drive Select.

В этом случае помимо трансмиссии в драйверском формате начинают работать мотор, рулевое управление и адаптивная подвеска. Последняя поджимает амортизаторы, и "пятерка" и без того с достаточно плотным шасси начинает еще подробнее считывать микропрофиль дороги. Однако при этом машина еще острее и живее реагирует на управляющие действия рулем. Последний острый уже по умолчанию, а в режиме Dynamic тяжелеет и становится еще отзывчивее.

Фото: Борис Захаров

Но вот что удивительно - при движении в городе без пробок "расходомер" показал почти невероятные для агрегата такой мощности 6 л/100 км, и это при наличии полного привода. На трассе при крейсерской скорости 120 км/ч сжигает и того меньше, а до 10 л/100 км аппетит такой "пятерки" возрастает разве что в глухих пробках и при скоростной езде в рваном ритме. Иными словами, сложно найти столь же динамичный и в то же время экономичный премиальный автомобиль.

Наконец, в А5 Coupe вы ощущаете неустанную заботу электронных помощников и телохранителей. К примеру, очень четко и последовательно работает система контроля рядности, которая моментально активируется или, наоборот, отключается клавишей в торце левого подрулевого переключателя.

Адаптивный круиз-контроль хорош тем, что автоматически возобновляет движение даже после полной остановки машины, а также тем, что не требует излишне большой дистанции, как, происходит, например, в автомобилях Volvo.

В то же время постоянный интервал до впереди идущей машины поддерживается плавно, без рывков, и это лишь одно из проявлений инженерной школы Audi. Отлично функционирует также и система контроля слепых зон. Индикация выводится на корпуса внешних зеркал, при этом чем опаснее ситуация для перестроения, тем интенсивнее будет мигать или гореть оранжевый прямоугольник. На мой взгляд, ингольштадтцы отточили эту технологию до совершенства.

Фото: Борис Захаров

Остается прокомментировать цены. Самым доступным вариантом с полным приводом, 7-ступенчатого "роботом" и 190-сильным турбодизелем окажется "двухдверка" в комплектации Sport за 3 052 000 рублей. Исполнения Design и Exclusive Edition Sport обойдутся соответственно на 10 000 рублей и 98 000 рублей дороже.

В базовое оснащение "пятерки" будут входить светодиодные фары, фонари с задними динамическими указателями поворота, электрическая регулировка и подогрев передних сидений, комбинированная обивка кожей и биокожей, многофункциональный трехспицевый кожаный руль с подогревом, климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона, легкосплавные 18-дюймовые колесные диски, мультимедиа MMI radio Plus с 7-дюймовым дисплеем, круиз-контроль, задние датчики парковки, система выбора режимов движения Audi Drive Select и стандартная пружинная (не адаптивная) подвеска. За остальные блага, которые мы упомянули в нашем обзоре, придется доплатить.