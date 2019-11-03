Новости

В Северной Осетии в массовом ДТП пострадали три человека 18:57
Посольство РФ: Среди пострадавших в ДТП во Франции россиян нет 18:56
В Таганроге загорелась крыша цеха на площади 600 квадратных метров 18:50
Опубликовано фото шрамов на ноге Облякова после фола Азмуна 18:47
Более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом во Франции 18:27
Золото Косторной на этапе Гран-при по ошибке вручили американке 18:17
Назван любимый салат итальянцев 17:49
МЧС предупредило жителей Астраханской области о запахе гари 17:46
В администрации президента Украины опровергли драку Богдана и Баканова 17:06
Врач рассказала о пользе и вреде рыбных консервов 17:03
В Airbnb запретили аренду домов для вечеринок 16:42
Убитый брат главы центра "Э" по Ингушетии работал врачом в Москве 16:41
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения 16:38
Умер сценарист и актер Бернард Слэйд, автор "Романтической комедии" 16:37
Рублев и Хачанов проиграли в финале турнира в Париже в парном разряде 16:32
Девять человек пострадали в ДТП на трассе в Иркутской области 16:28
За что можно полюбить дизельную Audi А5 Coupe 16:27
Путин вручит премию за вклад в укрепление единства и посетит выставку о войне 16:06
Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину 16:04
Актер Брайан Тарантина найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке 16:03
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией 15:53
Глава Ингушетии прокомментировал убийство руководителя центра "Э" 15:40
Один из пострадавших при взрыве в Ленобласти скончался в больнице 15:38
Диетолог назвала продукты, ухудшающие настроение 15:25
Лавров рассказал, что многому научился у Примакова 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Вступает в силу: На ипотеку доплатят 225 тысяч, за вейпы оштрафуют на 100 тысяч
Вступает в силу: На ипотеку доплатят 225 тысяч, за вейпы оштрафуют на 100 тысяч
03.11.2019 18:17
Рубрика: Спорт

Золото Косторной на этапе Гран-при по ошибке вручили американке

Текст: Максим Домчев
Российская фигуристка Алена Косторная. Фото: Владимир Песня/РИА Новости Российская фигуристка Алена Косторная. Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Российская фигуристка Алена Косторная. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Организаторы третьего этапа Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле допустили курьезную ошибку во время награждения одиночниц. Золотую медаль, полагавшуюся россиянке Алене Косторной, вручили ставшей третьей американке Мэрайе Белл.

Призеров соревнований награждал глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари. Именно он перепутал медали и отдал золото Белл. Впрочем, сами фигуристки быстро разобрались в ситуации, и американка, стоя на подиуме, сняла с себя медаль и под аплодисменты зрителей повесила ее на шею Косторной. Второе место среди одиночниц заняла еще одна представительница России Алина Загитова.

Видео инцидента попало на кадры телетрансляции.

Спорт Фигурное катание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра "Э" по Ингушетии
ООН назвала число погибших мирных жителей в конфликте на востоке Украины
Врач рассказал об опасности потепления на следующей неделе
Боксер Ковалев доставлен в больницу после боя с Альваресом