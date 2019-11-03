Золото Косторной на этапе Гран-при по ошибке вручили американке

Организаторы третьего этапа Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле допустили курьезную ошибку во время награждения одиночниц. Золотую медаль, полагавшуюся россиянке Алене Косторной, вручили ставшей третьей американке Мэрайе Белл.

Призеров соревнований награждал глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари. Именно он перепутал медали и отдал золото Белл. Впрочем, сами фигуристки быстро разобрались в ситуации, и американка, стоя на подиуме, сняла с себя медаль и под аплодисменты зрителей повесила ее на шею Косторной. Второе место среди одиночниц заняла еще одна представительница России Алина Загитова.

Видео инцидента попало на кадры телетрансляции.