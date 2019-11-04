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Рубрика: В мире

Большинство лидеров АСЕАН не пришли на встречу с делегацией США

Текст: Константин Волков
Семь из десяти лидеров стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не пришли на встречу с делегацией США в Бангкоке.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Причиной стал низкий уровень американской делегации, возглавляемой помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и министром торговли США Уилбором Россом.

Фото: EPA
Состоялась встреча Лаврова с коллегами из АСЕАН

В частности, на встречу прибыли лишь премьер-министр Таиланда Прают Чан- Оча, он председательствует в АСЕАН в 2019 году, и главы правительств Вьетнама Нгуен Суан Фук и Лаоса Тхонглун Сисулит. От Сингапура, Малайзии, Индонезии, Брунея, Камбоджи, Мьянмы и Филиппин присутствовали главы МИД этих стран.

Эксперты удивлены нетипичным для США резким понижением уровня представительности американской делегации.

На встрече О'Брайен зачитал послание от президента США Дональда Трампа, в котором последний приглашает лидеров АСЕАН посетить его в Америке, чтобы провести там "особый саммит". Также американская сторона пообещала "поддерживать суверенитет государств-членов АСЕАН".

2-4 ноября в Бангкоке проходят саммит стран-членов АСЕАН и Восточно-Азиатский саммит, а также - "Индо-Тихоокеанский бизнес-форум", организованный Вашингтоном.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд
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