Большинство лидеров АСЕАН не пришли на встречу с делегацией США

Причиной стал низкий уровень американской делегации, возглавляемой помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном и министром торговли США Уилбором Россом.

В частности, на встречу прибыли лишь премьер-министр Таиланда Прают Чан- Оча, он председательствует в АСЕАН в 2019 году, и главы правительств Вьетнама Нгуен Суан Фук и Лаоса Тхонглун Сисулит. От Сингапура, Малайзии, Индонезии, Брунея, Камбоджи, Мьянмы и Филиппин присутствовали главы МИД этих стран.

Эксперты удивлены нетипичным для США резким понижением уровня представительности американской делегации.

На встрече О'Брайен зачитал послание от президента США Дональда Трампа, в котором последний приглашает лидеров АСЕАН посетить его в Америке, чтобы провести там "особый саммит". Также американская сторона пообещала "поддерживать суверенитет государств-членов АСЕАН".

2-4 ноября в Бангкоке проходят саммит стран-членов АСЕАН и Восточно-Азиатский саммит, а также - "Индо-Тихоокеанский бизнес-форум", организованный Вашингтоном.