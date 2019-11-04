ДНР заявила о срыве Киевом разведения войск

По словам главы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова, "сегодня в очередной раз были саботированы указания президента Украины и никакого отвода войск в Петровском нет", несмотря на неоднократные заявления украинского лидера Владимира Зеленского о приверженности разводу войск.

Новая дата развода сил должна обсуждаться на ближайшем заседании Контактной группы в Минске.

Украинские военные уже заявили, что разводу сил, согласно указаниям Зеленского, должна была предшествовать неделя перемирия, чего на практике не было.

Рамочное решение о разводе войск на Донбассе подписано в сентябре 2016 года.

Предполагается, что должны быть созданы три пилотные зоны безопасности - у населенных пунктов: Золотого, Петровского и станицы Луганская. Попытки развести войска предпринимались неоднократно, но без особого успеха, поскольку украинские силовики затем возвращались на прежние позиции.

После прихода к власти на Украине Владимира Зеленского начался новый этап развода сил. От станицы Луганская войска отошли еще 30 июня, в районе Золотого, согласно информации специальной мониторинговой миссии ОБСЕ развод завершился 2 ноября, однако у Петровского процесс застопорился.