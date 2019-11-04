Изменит ли самокат образ жизни чиновников

В России появится новый вид транспорта - средство индивидуальной мобильности. В эту категорию войдут популярные у россиян электросамокаты, гироскутеры, скейтборды, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства. Об этом говорится в поправках в Правила дорожного движения (ПДД), которые подготовил минтранс.

Самокаты и электросамокаты стали настоящим бумом в мегаполисах. На них пересаживаются, чтобы экономить, не торчать в пробках, не портить экологию лишними выхлопными газами и, наконец, просто потому, что это стало популярным. Более того, самокаты обещают стать очередным атрибутом, без которого невозможно представить современный город. В свое время так изменили образ жизни людей мобильные телефоны, которые позволяют тратить время на что-то более важное, чем, например, стояние в очереди.

"В эпоху урбанистики, когда время - деньги, передвигаться на самокатах стало модно среди всех слоев населения, от студентов до топ-менеджеров", - рассказал Марк Шерман, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency.

В европейских городах утром и вечером улицы заполняют люди в деловых костюмах на самокатах, в российских мегаполисах с каждым летом их тоже все больше. После того как самокатная техника войдет в законодательство, могут ли российские чиновники начать ее использовать? С одной стороны, они стараются не отставать от времени, и вот уже начался переезд федеральных ведомств в опен-спейсы Москва-Сити, время от времени всплывают планы по частичному отказу от служебных автомобилей в пользу такси и каршеринга, начинаются первые опыты с удаленной занятостью на государственной службе. С другой стороны, европейцы до сих пор очень сильно удивляют российские делегации, когда на крупных бизнес-мероприятиях передвигаются с одной встречи на другую на самокатах.

В эпоху урбанистики, когда время - деньги, передвигаться на самокатах стало модно среди всех слоев населения, от студентов до топ-менеджеров

Тренд популярности самокатов, конечно, задали миллениалы - люди, рожденные с 1980 по 2000 год. Это супермобильное поколение чувствует себя в 30 лет так же, как в 20, а в 40, как в 25. Выросшие на современных средствах связи, они схватывают информацию на лету и выше остального ставят свободу. Даже имея возможность купить автомобиль, поколение Y скорее выберет самокат, с которым можно проехать пару остановок в автобусе. Благодаря им объемы продаж самокатов и электросамокатов растут с колоссальной скоростью.

"На российском рынке объем продаж электросамокатов увеличился примерно в шесть раз по сравнению с прошлым годом в количественном выражении и примерно в пять раз - в денежном", - рассказал "РГ" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Электросамокат в среднем стоит 20 тысяч рублей, обычный самокат - 3 тысячи рублей. Причем цена с каждым годом снижается. Это и стало основным драйвером роста популярности. Кроме того, сказалось расширение ассортимента самокатов и развитие городской инфраструктуры, позволяющей беспрепятственно передвигаться на электротранспорте.

Пиковыми месяцами продаж в преддверии летнего сезона стали апрель и май - в эти месяцы может быть даже восьмикратный рост продаж.

Гироскутеры и моноколеса, ворвавшись на улицы российских мегаполисов, в результате зарекомендовали себя не самыми удобными видами транспорта. Кататься на колесе не каждый сможет, а гироскутеры популярны в основном у детей. Электросамокат же оказался более удобным, поэтому потеснил сразу и традиционный транспорт, и велосипеды, после того как выяснилось, что с самокатом комфортнее передвигаться в метро.

Любопытно, что прокат электросамокатов в России появился даже на два года раньше, чем в США, которые принято считать родиной этого нового движения. "Первый прокат электросамокатов появился в Калининграде в 2015 году, а в США - в 2017-м. За первый год существования сервиса в России в Москве возникли пять станций проката, а сейчас в столице работают сразу три таких компании", - говорит Герман Шеховцев, партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group.

Одна из них заявила о намерениях вложить в развитие бизнеса около 19 миллионов евро и открыть пункты проката электросамокатов в семи городах. "Парк самокатов при этом составит около 16 тысяч единиц. Очевидно, что этот бизнес будет развиваться", - уверен Шеховцев.

Пока самокатчики передвигаются, как и пешеходы, в основном по тротуарам и обочинам дорог. Фото: GettyImages

При небывалом росте популярности самокатов открытым остается вопрос безопасности пешеходов. Отдельные модели электросамокатов развивают скорость до 50 км/ч, а это значит, что столкновение с кем-то на улице может закончиться летальным исходом. При этом самокаты не считаются транспортным средством, виновников аварий судят как пешеходов. Исправить этот законодательный пробел должны поправки в ПДД, подготовленные минтрансом.

Особенности использования таких средств предлагается привязать к возрасту водителей. Так, дети младше семи лет смогут ездить на них по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (по стороне пешеходов), а также пешеходным зонам. Для движения подростков до 14 лет предусмотрены схожие правила, но в случае с велопешеходными дорожками они должны будут использовать сторону, предназначенную для велосипедистов. Пешеходные зоны будут для них недоступны.

Водителей старше 14 лет обяжут занимать при движении велосипедные полосы, велосипедные и велопешеходные дорожки, проезжую часть велосипедных зон. Если их нет, разрешено съезжать на тротуар или пешеходную дорожку. При отсутствии последних - на обочину.

На российском рынке объем продаж электросамокатов за год вырос в шесть раз

Выезжать на правый край проезжей части дорог, если обочины нет, смогут только водители средств индивидуальной мобильности, оборудованных электродвигателем, тормозом и звуковым сигналом. Однако и здесь есть ограничение: скоростной лимит дорог не должен превышать 60 км/ч.

При движении вместе с пешеходами водители электросамокатов, моноколес и других средств обязаны будут ехать со скоростью не выше 20 км/ч. Такое же требование будет действовать при движении в жилых зонах и во дворах.

Для выезда на проезжую часть электросамокаты должны быть оборудованы световозвращателями: красными сзади, белыми - спереди, оранжевыми или красными - с боковых сторон. Также спереди обязательна фара белого цвета - ее потребуется включать в темное время суток.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Юлия Кривошапко

Появление нового вида транспорта потребует установки новых дорожных знаков: "Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено", "Лица на средствах индивидуальной мобильности", "Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности".

Сроки вступления предложенных норм не определены. В конце ноября минтранс рассчитывает завершить общественное обсуждение поправок.

Глава Союза пешеходов России Владимир Соколов между тем говорит, что документ вызывает много вопросов. К средствам индивидуальной мобильности предлагается отнести электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, роликовые коньки, скейтборды. Все они обладают совершенно разными техническими характеристиками. Это в поправках никак не отражено. Например, очевидно, что средства с электродвигателями являются транспортными средствами, предназначенными для перевозки человека. Непризнание этого факта чревато серьезными последствиями. Это выводит водителей таких средств из перечня лиц, управляющих средством повышенной опасности, и снимает с них ответственность в случае ДТП, указывает Соколов.

Есть вопрос о том, кто и как будет контролировать превышение скорости. В проекте поправок это никак не прописано. "В целом предлагаемые изменения, на наш взгляд, не улучшат ситуацию с безопасностью", - полагает Соколов.

Водителей старше 14 лет обяжут занимать при движении велосипедные полосы, велосипедные и велопешеходные дорожки, проезжую часть велозон

Недавно соцсети всколыхнуло сообщение москвички Анны Тарасовой, чья дочь пострадала в результате такого инцидента. "Удар был такой силы, что у моей дочки слетели с ног кроссовки. У нас сотрясение мозга и гематома. Но мы родились в рубашке, потому что еще чуть-чуть - и рядом был висок", - написала женщина. Ее записью поделились несколько тысяч человек, на случай обратили внимание общественники.

В Союзе пешеходов уверены, что на сегвеях и моноколесах люди должны передвигаться только на оборудованных трассах в рекреационных зонах и в парках, на электросамокатах и гироскутерах, имеющих ограничение скорости до 20 км/ч, - по велодорожкам. В союзе предлагают часть электросамокатов признать мопедами - как раз те модели, которые могут развивать скорость до 50 км/ч. Так ответственность водителей за вред жизни и здоровью пешехода в случае наезда будет увеличена.

Отдельные пешеходы предлагают обязать производителей снабжать свои самокаты и скутеры звонками - для предупреждения идущих по тротуарам на своих двоих.

В Госавтоинспекции МВД России с недавних пор ведут статистику дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, гироскутеров, моноколес и подобных им устройств.

Так, в 2018 году в России было зафиксировано 39 ДТП с участием персональных электрических средств передвижения малой мощности. Погибших не было. За 9 месяцев 2019 года случилось уже 95 подобных происшествий, в которых погибли два человека.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Михаил Шипов/ Юлия Кривошапко

А как у них

Пожалуй, одним из самых востребованных во Франции средств передвижения стал велосипед. В прошлом году продано 2,7 миллиона как обычных, так и "электрических", что на 20 с лишним процентов больше, чем годом раньше. Такова тенденция: велосипеды, самокаты и другие персональные средства передвижения, как здесь считают, в отличие от автомобиля "дружественны" к экологии, а забота о ней вошла в список самых приоритетных. Недаром во Франции принята государственная программа, предусматривающая, в частности, выделение 350 миллионов евро на велопроекты разного рода, и назначен специальный межправительственный координатор Тьерри де Крест. Кстати, сам он никогда не упускает возможности отправиться на деловые рандеву на своем двухколесном друге.

По его примеру целый ряд чиновников французских министерств и ведомств также предпочитают добираться до места работы аналогичным способом.

Для этого помимо того, что персональные средства передвижения в моде, есть целый ряд других более веских причин. Во-первых, доехать на автомобиле до какого-либо учреждения в центре Парижа - задача не из простых: дорожные пробки по утрам (и по вечерам также), а значит, быстрее на велосипеде, самокате или на скутере. Во-вторых, по упомянутой выше программе тем, кто отдает предпочтение двухколесным друзьям, полагается денежное поощрение из расчета 0,25 евро за километр пробега (потолок - 200 евро в год).

Понятно, что президент, премьер-министр и большинство членов его кабинета все-таки пока от автомобилей не отказались, правда, машины - исключительно французских марок. К этому в стране, пережившей череду трагических терактов, их обязывает соблюдение мер безопасности. Хотя справедливости ради следует отметить, что несколько лет назад тогдашняя глава минюста мадам Кристиан Тобира этим правилом пренебрегла и в свое ведомство на Вандомской площади добиралась на велосипеде.

Кстати, и мэра Парижа Анн Идальго то и дело можно увидеть на улицах города на "байке": ведь она убежденная сторонница защиты окружающей среды, а следовательно, поклонница "чистых" видов транспорта. Ради этого во французской столице за последние годы было проложено около 1700 километров выделенных дорожек для велосипедов и электросамокатов. К концу года, говорят, к ним добавятся еще 300.

Подготовил Вячеслав Прокофьев, Париж