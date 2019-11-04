Квят раскритиковал стюардов, лишивших его 10-го места в США

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят подверг критике решение стюардов оштрафовать его на пять секунд на Гран-при США. Из-за этого россиянин снова не смог набрать очки.

Квят на втором этапе подряд получает штрафные секунды за контакт с соперниками на последнем круге. Из-за этого россиянин лишился девятого места в Мексике, а в США на последнем круге Квят с небольшим контактом опередил пилота "Рейсинг Пойнт" Серхио Переса в борьбе за десятое место. Этот поступок "торпеды" оценили в пять секунд, и в итоге россиянин стал 12-м.

"Это чушь собачья, невероятно. Я не знаю, стюарды - полные... У меня нет слов, это просто так тупо, так тупо, - цитирует Квята ТАСС. - Я просто ушел внутрь, захлопнул калитку, это нормально, и мы соприкоснулись".

Квят заявил, что этот маневр с его стороны был рискованным, но честным и именно подобные обгоны являются частью гонок, тем, чего ждут болельщики.

"В этом сезоне за такие маневры других гонщиков не штрафовали. Я очень недоволен штрафом и считаю, что это не то, что нужно нашему спорту", - сказал россиянин.