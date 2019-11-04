Владислав Лисовец, стилист, эксперт моды:

Я езжу на электросамокате уже три года, это мобильное и компактное средство передвижения. То, что в России официально появится новый вид транспорта - средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, гидроскутеры, скейтборды и так далее) - позитивная новость: водители машин и, к примеру, самокатов будут знать свои права, будут установлены новые дорожные знаки.

Хочу сказать, на своем самокате я очень аккуратно езжу. Стараюсь передвигаться по велосипедным дорожкам, но они на данный момент есть, к сожалению, не везде. Если, конечно, я уже нахожусь либо на тротуаре, либо на дороге, то приостанавливаюсь. Скорее, во время езды веду себя как пешеход: руки-ноги не поднимаю, не лихачу, очень опасно это делать. У меня уже был такой печальный опыт, когда я отпустил руку, и после падения меня зашивали в больнице.

Еще проблема в том, что у самоката очень маленькие колеса и то, что мне представлялось простым и легким, оказалось травматичным, ведь дороги не везде у нас в идеальном состоянии. Много где лежит плитка, которая также очень опасна для маленьких колес, она проложена не везде ровно. А некоторые смельчаки, знаю, передвигаются без шлемов и развивают очень высокую скорость.

На самокате проще всего остановиться и обдуманно сделать нужный маневр, пропустив всех. Не могу сказать, что я делаю специально что-то, чтобы водители авто меня видели. Просто стараюсь быть в яркой одежде, быть заметным. Например, в какой-нибудь куртке ядовитого цвета, гусеничного или ярко-розового, потому что сейчас это, во-первых, модно, во-вторых, тебя хорошо видно.

На мой взгляд, электросамокат - это чуть более опасный вид транспорта, чем велосипед. Колеса маленькие, падение моментальное, вряд ли можно быстро сообразить, что нужно сделать. Всегда советую молодым ребятам, которые только-только встают на самокат, объяснить: не стоит ни в коем случае оборачиваться назад, отпускать руку.

Прелесть самоката в том, что ты можешь передвигаться в тех местах, где удобно. Это может быть и тротуар, и велосипедные дорожки. Конечно, пока у нас мало специально отведенных зон для этого вида передвижения. Главное, мне рассказывали ребята, что не на всех станциях метро разрешают с ним зайти внутрь. Это немножечко странновато: он же складывается.

Вообще я все лето езжу на электросамокате на все встречи, потому что это самое компактное и быстрое средство передвижения. (Зимой в минус пять уже не катаюсь - скользко). Конечно, издалека на нем вряд ли можно добраться без проблем до центра, потому как зарядное устройство просто сядет. А по центру города классно передвигаться: везде аренда появилась, это очень актуально и у нас, и во всем мире.