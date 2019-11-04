Медведев сравнил стоимость интернета в России и других странах

Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде развитых государств, а по числу пользователей смартфонов мы находимся на пятом месте. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Таиланде на традиционном для встреч АСЕАН Деловом инвестиционном саммите.

Он отметил, что на карте цифрового мира Россия находится на седьмом месте по вовлеченности жителей в цифровую экономику. В стране активно развивается инфраструктура связи - свыше 85% россиян пользуются возможностями, связанными с мобильным интернетом, и около 70% взрослых граждан делают это ежедневно.

Медведев обратил внимание на доступность безлимитного трафика в нашей стране. По стоимости он в девять раз ниже, чем в Японии, в 14 раз дешевле, чем в Соединенных Штатах и в 17 раз меньше, чем в Республике Корея, пишет ТАСС.

Главным Медведев считает создание технологий, которые будут работать на благо людей, делая их жизнь комфортной. Для этого с 2017 года реализуется национальная программа "Цифровая экономика", предусматривающая устранение цифрового неравенства между разными частями России. Председатель правительства РФ отметил, что данная проблема актуальна и в масштабах всего мира.