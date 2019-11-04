МИД Эстонии порекомендовал президенту страны не ездить в Москву на 9 мая

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что ведомство не рекомендует президенту республики Керсти Кальюлайд совершать визит в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

"Если вам интересно, ведутся ли приготовления в министерстве иностранных дел, то мой ответ - "нет", - заявил он в интервью порталу ERR.

Само приглашение из России пока не поступало.

Глава МИД Эстонии напомнил о "принципиальных дебатах по истории", которые внешнеполитическое ведомство республики проводило в последние месяцы. "Например, на то, как мы понимаем круглую годовщину повторной оккупации Эстонии, которую Россия отмечала как освобождение", - отметил Рейнсалу.

При этом он согласился с тем фактом, что конечное решение о том, нужно ли ехать в Москву, остается за президентом.

Напомним, в апреле этого года Кальюлайд посетила Москву, приняв участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства своей страны. Позднее ее принял в Кремле Владимир Путин. Он назвал ненормальным отсутствие контактов официальных лиц РФ и Эстонии. Кальюлайд пригласила Путина посетить балтийскую республику в следующем году.

Недавно она направила официальные приглашения президентам России Владимиру Путину, Венгрии Яношу Адеру и Финляндии Саули Ниинистё на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который должен пройти летом 2020 года в Тарту.

В сентябре на телеканале ETV Кальюлайд поясняла, что Эстония должна оставаться в числе тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Москвой и мнением которых по связанным с Россией вопросам интересуются другие государства.