На Украине заявили о попытках свержения Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского пытаются свергнуть. С таким заявлением выступила бывший министр юстиции Елена Лукаш в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе в качестве повода для лишения власти действующего главы государства. "Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку)", - цитирует РИА Новости Лукаш. При этом она отметила, что у Зеленского нет готовых поддержать его силовиков.

Политик также оценила результаты работы новой власти. По ее словам, социальная ситуация не улучшилась, экономическая - ухудшилась, а политическая превратилась в череду скандалов. Но все равно, по мнению Лукаш, стало относительно легче: не так интенсивно выгоняют людей из церквей, не так сильно разделяют людей на "своих" и "чужих", "пятую" и "патриотическую колонну".

Ранее глава президентского офиса Андрей Богдан сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в отношении своей команды. По словам Богдана, президент "очень сильно старается, все время куда-то ездит, использует свой ресурс на благо государства, привлекает инвесторов, политиков, объясняет, что на Украине происходит".