На Украине заявили о создании "несбиваемой" сверхзвуковой ракеты

Украинские разработчики конструкторского бюро "Южное" представили на выставке "Оружие и безопасность - 2019" сверхзвуковую противокорабельную ракету "Молния". Создатели утверждают, что эту ракету "невозможно сбить".

По словам конструкторов, скорость "Молнии" достигает 2-2,5 тысячи километров в час, пишет РИА Новости. Новыми ракетами планируется вооружить самолеты Су-27 и Су24М, стоящие на вооружении украинских ВВС. Военный эксперт Олег Жданов заявил, что в мире практически нет средств противостояния "Молнии".

Ранее, напомним, украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина должна приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций и вызвать "ядерный взрыв".