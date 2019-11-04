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Рубрика: Власть

Песков: ГТС Украины развалится без транзита российского газа

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Украинская газотранспортная система "развалится" без транзита российского голубого топлива. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, у России сейчас будут возможности гарантировано осуществлять необходимые поставки на Запад за счет других альтернативных маршрутов. Однако Москва не будет их использовать, ведь президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не планирует отказываться от транзита через Украину.

В Киеве подсчитали потери Украины от сокращения транзита российского газа

Пресс-секретарь заявил также, что Россия не может транспортировать газ, если этого не хотят украинские визави, а транзит голубого топлива нужен в первую очередь самому Киеву. Песков также призвал прекратить вакханалию в арбитраже, пишет РИА Новости.

Напомним, "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж очередной иск против "Газпрома". Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко, отметив, что только основной документ содержит более 500 страниц. На подготовку заявления ушло около трех месяцев. Ожидается, что решение по данному иску будет принято в 2021 году. Примечательно, что иск был подан на фоне переговоров о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.

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