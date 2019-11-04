Подержанный Volvo XC90 за 1,5 млн рублей: неразорительный премиум

Любой автовладелец, имеющий в своем распоряжении автомобиль масс-сегмента, рано или поздно, серьезно или спонтанно задумывается о том, чтобы купить машину премиум-класса. Ну хотя бы прицениться. Не будем лукавить, статус в нашей стране на дороге имеет не последнее значение. А тут еще добавляется фактор хорошей уценки таких машин с возрастом. Одно из самых заманчивых предложений - шведский кроссовер Volvo XC90 первого поколения. Только вот, как всегда, страшит стоимость содержания. Насколько опасно покупать премиальный вседорожник по цене нового "бюджетника"?

Вся марка Volvo в целом и кроссовер XC90 в частности в России до сих пор имеет неопределенный статус. В прямые конкуренты Mercedes и BMW шведские модели однозначно стали попадать только в своем последнем воплощении. Однако и массовым брендом "Вольво" особо никогда не была, предлагая вместе со средними по цене моделями роскошные и очень дорогие версии, некоторые из которых сегодня стали культовыми, например, знаменитые седаны "девятисотой" серии. Кстати, именно девятка присутствует в названии первого кроссовера марки не случайно, показывая флагманский уровень модели.

Появившийся в 2002 году крупный кроссовер производился аж до 2014 года, претерпев за все время всего один рестайлинг. Причем модель пользовалась неплохим спросом почти до самого конца выпуска благодаря грамотному ценовому позиционированию. В том числе, благодаря этому же фактору, на кроссовер установились достаточно гуманные по меркам премиум-статуса цены и на вторичном рынке.

Рестайлинговые Volvo XC90 второй половины "нулевых" сегодня начинаются от пятисот тысяч рублей. За самые свежие образцы последних лет просят от 1,5-1,7 миллионов рублей. То есть, средний ценовой диапазон за достаточно свежие образцы "шведа" лежит в области новых Hyundai Creta, Renault Arkana и россыпи китайских кроссоверов. Не станет ли погоня за статусом ошибкой?

Двигатели

Фото: Пресс-служба Volvo.

За длинную жизнь под капотом Volvo XC90 побывало немало бензиновых и дизельных моторов, причем среди них не было ни одного четырехцилиндрового. Базовым устанавливался "пятигоршковый" бензиновый агрегат, а на вершине гаммы стоял 4.4-литровый V8. Так или иначе, в России из всей линейки популярностью пользовались всего два - самый недорогой бензиновый 2.5-литровый турбовариант на 210 лошадиных сил и 2.4-литровый турбодизель мощностью от 185 до 200 лошадиных сил.

Соотношение на вторичном рынке 3:1 в пользу бензинового мотора. Во-первых, потому, что популярность агрегата сказалась на его ремонтопригодности - и в сервисах, и в магазинах запчастей, и на разборках двигатель хорошо знают, в том числе, и по автомобилям Ford, куда он также устанавливался.

Во-вторых, двигатель оказался достаточно вынослив. Система ГРМ имеет ременной привод с интервалом замены до 100 000 км. Еще один нюанс системы - повышенный износ муфт распредвалов при езде с низким уровнем масла, что может привести к проскальзыванию ремня со всеми вытекающими. Следить стоит за системой охлаждения - из-за сбоев электрики может выйти из строя вентилятор, что приведет к перегреву. Также в зоне риска термостат. А вот турбонаддув на Volvo XC90 заслужил хорошую славу - нагнетатель при должном уходе выдерживает под 200 тыс.км.

Второй по популярности - дизель объемом 2.4 литра. Двигатель считается очень надежным и при должном уходе правдой служит долгие годы. Традиционно нужно внимание топливной системе, клапану EGR и сажевому фильтру. Кстати, форсунки XC90 держатся до последнего и порой выдерживают свыше 200 тыс. км. Также желательна регулярная чистка всех сопутствующих систем от нагара, что особенно касается версий двигателя с вихревыми заслонками - это ахиллесова пята шведских дизелей.

Что касается остальных двигателей, то под капотом XC90 можно встретить еще 3.2-литровую рядную бензиновую "шестерку", а также топовый 4.4-литровый V8.

Оба мотора атмосферные, что исключает проблемы с турбинами, и оба имеют цепной привод ГРМ. Однако двигатели прожорливые и дорогие в подборе запчастей. У "шестерки" имелся врожденный недостаток системы вентиляции картера - неудачно сделанный маслоотделитель. Проблему в свое время исправляли по гарантии. А "восьмерка" грешит высоким потреблением масла, подтеками всевозможных сальников и слабыми роликами приводного ремня.

На заре выпуска XC90 был и специфический бензиновый двигатель 2.9 с двойным турбонаддувом, который довольно быстро покинул гамму. Смотреть такие версии стоит внимательно из-за возраста и активного использования мощности.

Кстати, мощные XC90 часто имеют американское происхождение. Особенности не самой заботливой эксплуатации автомобилей в США не в лучшую сторону отражаются на состоянии двигателей - таким машинам двойное внимание.

В целом, Volvo XC90 очень положительно относится к профилактике - учащенное обслуживание, чистка топливной системы, продувка радиаторов, качественные эксплуатационные жидкости и установка турботаймеров сильно продлевают жизнь и без того довольно крепким "вольвовским" моторам.

Трансмиссии

Фото: Пресс-служба Volvo.

С коробками передач Volvo XC90 повезло гораздо меньше, чем с двигателями. Самой надежной коробкой передач является "механика", которая шла на самой базовой версии кроссовера. В России такие экземпляры никто не покупал - это практически музейные экспонаты, которые правда иногда появляются в объявлениях.

Самыми распространенными автоматами являются американская коробка 4T65 и японская Aisin AW55, которые устанавливались как раз на самые популярные моторы 2.5T и 2.4D. Увы, обе регулярно доставляют проблемы владельцам. Рывки, толчки, удары при переключениях режимов появляются на них достаточно рано. Причина такого поведения - изначально достаточно капризная конструкция с не самыми ресурсными составляющими, на которые сверху падала ударная нагрузка достаточно мощных турбомоторов с темпераментными владельцами.

Для двигателей R6 и V8 предлагалась куда более выносливая коробка Aisin TF80SC, которая в основном боится перегрева и требовательна к частой замене масла не реже 50-60 тыс.км. После рестайлинга эту коробку поставили на менее мощный дизель 2.4, что еще больше повысило ее ресурс.

Почти все Volvo XC90 имеют полный привод на основе муфты Haldex. Это чисто кроссоверная система, которая не подразумевает выезд даже на средней руки бездорожье. Так что насиловать систему лучше не стоит.

Помимо этого у XC90 хватает особенностей. Во-первых, внимание стоит уделять регулярной замене в муфте масла, из-за недостатка которого может выйти из строя насос системы. Не отличается большим ресурсом электронный блок управления, который расположен под днищем и открыт всем ветрам, и, что удивительно, ворам - деталь регулярно свинчивают из-за ее дороговизны и спроса.

Кроме того, внимания требует ШРУС карданного вала и втулка углового редуктора. В первом может выгорать смазка из-за близости к катализатору, а втулка просто изнашивается. В том и другом случае XC90 может стать моноприводным.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Фото: Пресс-служба Volvo.

Выносливость независимой многорычажной подвески Volvo XC90 напрямую зависит от расточительности предыдущего владельца. Сделана она крепко, но из-за обилия дорогих комплектующих - например, рычагов, ступиц и хитрых задних гидроамортизаторов, ее комплексное обслуживание порой влетало в копеечку. Из-за этого владельцы меняли оригинальные запчасти на недорогие аналоги, после чего от благородной плавности хода Volvo не оставалось и следа.

Средний ресурс основных узлов, таких как амортизаторы, ШРУСы, ступичные подшипники составляет около 100-120 тыс.км. После рестайлинга Volvo доработала проблемную рулевую рейку, которая стала выдерживать не менее 150 тыс.км пробега.

Что касается остальных систем, то основные проблемы связаны не с железом, а в основном с выходом из строя многочисленных датчиков и электронных блоков управления. Они часто расположены в уязвимых местах, куда попадает вода, грязь и химикаты с улицы. Так что если загорается какая-то ошибка той или иной системы, первым делом стоит ехать к электрику и проверять датчики.

Кузов и салон

Фото: Пресс-служба Volvo.

Volvo XC90 сделан очень качественно. Уровень коррозийной стойкости и покраски позволяет прилично выглядеть даже машинам первых лет выпуска. Если на кузове имеются следы ржавчины - это как правило следствие восстановительного ремонта.

Интерьер Volvo XC90 - поиск компромисса между премиальностью и ценой. Натуральная кожа со временем покрывается морщинами и трещинами, толстый и добротный пластик жестковат, потому царапается, а скрытых местах еще и грешит облоем и заусенцами.

Основные претензии владельцев как правило связаны не с качеством материалов, а с периодически глючащей электроникой, вроде отказа экранчиков или электроприводов.

Вывод

Фото: Пресс-служба Volvo.

Volvo XC90 первого поколения - действительно очень достойный кандидат на место первого премиум-автомобиля в семье. Исключить из просмотра стоит версии до рестайлинга, которые имели определенный ряд проблем "по сырости", да и просто в силу их возраста и пробега.

А вот максимально свежие варианты с минимальным пробегом из одних рук могут прослужить долго, особенно дизельные. Главная проблема - не очень дешевое, правда и не совсем уж разорительное для премиума содержание.

Просто даже самым свежим XC90 уже пять лет, а их пробег перевалил за 150 тыс.км, так что профилактического ремонта не избежать. Ломается "швед" не часто, но довольно ощутимо для бюджета, если использовать качественные комплектующие.

Плановая замена передних амортизаторов обойдется тысяч в 30 000 рублей, задних гидравлических - вдвое дороже. Поменять радиатор - минимум 35 000 рублей, а оригинальный приводной вал - минимум 50 000 рублей. Сопоставимых среднему доходу автовладельца в России стоят только расходники. Так что будьте готовы к тратам.