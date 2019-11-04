Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в "Зарядье"

Президент России Владимир Путин в День народного единства посетил концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале парка "Зарядье".

Концерт под управлением Валерия Гергиева, в котором принимают участие лауреаты XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского, проходит в рамках I Международного московского фестиваля "Зарядье", открывшегося в Москве 30 октября.

В программе вечера заявлены Симфония № 5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Прокофьева в исполнении оркестра Мариинского театра и пианиста Дениса Мацуева.

Кроме того, зрителей ждет выступление победителей конкурса им. П.И. Чайковского.