Домчать на автомобиле из Москвы в Казань можно будет за шесть часов по новой скоростной платной трассе. Но откроют ее только в 2027 году, заявил вице-премьер Максим Акимов.

Максимальная скорость движения по трассе заложена на уровне 130 километров в час. Стоимость проезда для легковых автомобилей составит примерно 2,5 тысячи рублей, а для грузовиков - 6 тысяч рублей.

"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - рассказал вице-премьер. Принципиальное решение по строительству трассы принято премьер-министром России Дмитрием Медведевым, добавил он.

Запустить скоростную магистраль ранее обещали к 2025 году. Но возник вопрос с финансированием. "Нам необходимо найти ресурсы на решение другой важной задачи - это приведение действующей трассы М7 "Волга" в нормативное состояние или ее уширение по меньшей мере до трехполосного исполнения там, где она имеет двухполосное", - сказал Акимов.

Новая трасса Москва - Казань пройдет от Москвы через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской Республике) и Шали (в Татарстане). Ее протяженность составит 729 километров. Действующая трасса М7, которая идет от Москвы в Уфу через Казань, расположена севернее планируемой новой дороги.

Различные варианты развития дорожной сети в этом направлении обсуждались летом этого года. Были идеи отказаться от строительства новой дороги и сосредоточиться на реконструкции М7. Но в этом случае на довольно загруженной трассе движение было бы фактически парализовано. Кроме того, потребовалось бы укладывать новое дорожное полотно, а для этого выкупать прилегающие земли и сносить жилые дома. В итоге решили, что экономически развитые регионы страны все же должны соединять две трассы. Поэтому реконструировать существующую трассу не станут, а просто отремонтируют и частично расширят.

Новую дорогу будут строить поэтапно. Сначала запустят обход Балашихи и Ногинска. Потом будут строить южный обход Казани, участки Москва - Владимир и Канаш - Казань планируется достроить в 2024 году. К 2025 году достроят участок от Владимира до Арзамаса. К 2027 году соединят участки между Арзамасом и Канашем.

На новой трассе можно будет разогнаться до 130 километров в час. Легковые авто будут платить 2,5 тысячи, а грузовики - 6 тысяч рублей

Уже строится также обход вокруг города Тольятти. С учетом этого участка затраты составят 730 миллиардов рублей. Федеральный бюджет вложит примерно половину суммы. Остальные средства должны поступить от частных инвесторов, с которыми ведут переговоры представители госкомпании "Автодор".

Трассе Москва - Казань присвоят индекс М12, а название дадут по результатам конкурса. Голосование уже объявили.

Новая платная трасса должна войти в состав транспортного коридора Европа - Западный Китай. По территории России транспортный коридор дальше протянется через Тольятти, Самару и Оренбург до границы с Казахстаном. Сроки строительства этого участка пока не определены.