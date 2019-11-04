Система распознавания лиц в Москве помогла раскрыть 3 тысячи преступлений

Полиция в столице раскрыла более 3 тысяч преступлений с помощью системы видеонаблюдения, способной распознавать лица. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Развитие систем биометрической идентификации проводится в рамках правоохранительного сегмента аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", - рассказал представитель московской полиции. - На сегодняшний день данная система работает эффективно. С начала 2019 года с помощью системы видеонаблюдения в столице было раскрыто 3249 преступлений".

Он отметил, что система видеонаблюдения с распознаванием лиц открывает новые перспективы для раскрытия преступлений, розыска и задержания подозреваемых.

"Если раньше на инструктажах сотрудники правоохранительных органов информацию о разыскиваемых лицах получали в виде примет, фотокомпозиционных портретов на бумажных носителях, то сейчас появилась возможность этот процесс автоматизировать", - рассказывают в ГУ МВД по Москве.

Как сообщал ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев, в Москве установлено порядка 3 тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц. В перспективе этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых превышает 160 тысяч.