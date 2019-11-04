Владимиру Зельдину и Марии Мордасовой открыли памятники на родине

В День народного единства в городе Мичуринск Тамбовской области открыт памятник Народному артисту СССР Владимиру Зельдину. Церемония стала центральным событием I Межрегионального театрального фестиваля, организованного в память об артисте.

- Нет такого человека в России и СССР, кому не было бы знакомо его имя - собирательное имя "Пастуха" из фильма "Свинарка и пастух" и имя нарицательного "товарища Саахова" из комедии "Кавказской пленница", - сказал на открытии монумента советник Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростислав Мединский. - Теперь память в камне о легенде отечественного театра и кино увековечена в его родном городе.

Монумент изготовлен скульптором Денисом Стритовичем.

Одновременно с памятником Владимиру Зельдину в селе Черняное Тамбовского района Тамбовской области открыт памятник певице, исполнительнице русских народных песен, Народной артистке СССР Марии Мордасовой. Установка скульптуры приурочена к 100-летию певицы, чей голос знали все бойцы и командиры Красной Армии во время Великой Отечественной войны, поскольку Мария Мордасова часто выступала на фронте. За вклад в Победу она была награждена медалями.