"Педагог из Новосибирска информацию о себе не предоставил, а вот учитель начальных классов из Московской области рассказала, что стаж у нее больше двадцати лет, она работала также детским психологом, - сообщила корреспонденту "РГ" начальник районного комитета по образованию и делам молодежи Надежда Шередеко. - Но пока претенденты только интересуются условиями работы".

В районной администрации им честно говорят, что школа в Большой Тихой старая, деревянная, в прошлом году здесь провели ремонт, заменили крышу. Зарплата по сельским меркам неплохая - больше 20 тысяч рублей. Квартиру предоставляют в деревянном доме на двух хозяев, с печным отоплением, без водопровода. Водопровода в деревне вообще нет. Жители, как в старину, носят воду из колодца. Нет и сотовой связи, интернета. У некоторых большетихинцев стоят домашние спутниковые телефоны, но далеко не у всех, поскольку это недешево.

Прежняя учительница проработала здесь всего один учебный год. Сельчане искали ее сами, после того, как предыдущая учитель-пенсионерка уехала к родственникам. "Детям она нравилась. Но, видимо, не устроили условия. Вот и переехала в Белокуриху", - сетуют родители школьников.

"Мой младший сын должен был пойти в этом году в первый класс, 7 ноября ему исполнится семь лет, - рассказал житель Большой Тихой Виктор Медведев. - Нам обещали, что школьный автобус будет возить детей в школу в соседнее село Карпово каждый день туда и обратно. Но буквально за день до первого сентября объявили: собирайте сына в интернат, потому что каждый день автобуса не будет. Я отказался. Ну кто в чужом селе будет следить за тем, как Рома оделся, хорошо ли он поел, пошел ли из интерната в школу, а не убежал куда-нибудь".

Виктор Медведев воспитывает четверых детей, и отсутствие учителя в родном селе для него - большая проблема. "Если до следующего года наша школа не начнет работать - придется что-то придумывать. Но отдавать сына в интернат я не хочу. А возить самому возможности нет, ведь я работаю, а не дома сижу. Хоть переезжай в другое место!" - горячится он. В районном отделе образования заверили, что учителя ищут и готовы рассмотреть любые предложения, в том числе от студентов-заочников или студентов, готовых приехать в Большую Тихую на длительную практику.

"Мы ищем сюда преподавателя, но проблема, на мой взгляд, не так остра, поскольку у детей все-таки есть возможность учиться, - считает Надежда Шередеко. - Сегодня четверо ребят начальных классов ездят в школу в Карпово, двое из них живут в интернате, двое - у бабушки. Еще двое детей должны были в этом году пойти в первый класс, но родители решили отложить школу на год, поскольку им на 1 сентября еще не было семи лет. Начать учебу они смогут в следующем году".

Почему же не организован ежедневный подвоз детей в Карпово на школьном автобусе? Ведь это бы устроило и родителей, и детей. По словам Надежды Шередеко, автобус в районе есть, но нет водителя. "Если для учителя у нас жилье предусмотрено, то водителю мы его предоставить не можем, а в селах Большая Тихая и Карпово профессионалов с подходящей квалификацией, желающих работать на школьном автобусе, найти сложно", - пояснила она.

Найдется ли учитель для Большой Тихой? Мы надеемся, что на призыв "Российской газеты" обязательно откликнется тот, для кого эта небольшая деревня, расположенная в живописнейшем месте Алтая, станет родной. Кто не побоится трудностей и приедет сюда, чтобы учить большетихинских ребятишек не только математике и русскому языку, но еще и любви к своему селу, к своей Родине, умению видеть в малом большие перспективы и большое будущее.

В Алтайском крае 12 тысяч учеников в 722 небольших селениях не имеют возможности ходить в школу в родной деревне

Однако Большая Тихая - далеко не единственное село в Алтайском крае, где сегодня не хватает учительских кадров. В регионе, где почти половина населения проживает в сельской местности, больше половины школ - малокомплектные. В десяти из них учится всего по одному ребенку, в пятнадцати - по двое. Чтобы найти преподавателей, сельские власти и подъемные выписывают, и жилье предлагают.

Однако молодежь в деревню не торопится. В Алейском районе, например, все школы - малокомплектные, здесь ставку делают на целевую подготовку педагогов, чтобы они после учебы обязательно поработали в селах. "Причем мы учим их заочно, чтобы они сразу совмещали учебу с работой, - делится опытом глава Алейского района Светлана Агаркова. - Очень выручают нас и длительные стажировки студентов, когда они целый семестр работают учителями в школах".

Тем не менее пока в Алтайском крае 12 тысяч учеников в 722 небольших селах и поселках не имеют возможности ходить в школу в своем населенном пункте. Их довозят в другое село или город на школьных автобусах...