Какие города России комфортны для проживания

Такой показатель был рассчитан для 1114 российских городов. Наибольший балл среди крупнейших городов страны с населением от одного миллиона жителей получила Москва (276), затем следуют Санкт-Петербург (238), Екатеринбург (191), Казань и Нижний Новгород (по 190 баллов), а также Красноярск (189). В то же время наименьший балл набрали Челябинск (160), Воронеж (154), Пермь (153), Волгоград (116) и Омск (104).

Среди крупных городов России с населением до 1 миллиона человек наиболее высокий показатель у Сочи (219 баллов), Грозного (218), Тулы (217), Белгорода (215) и Калининграда (214). Наиболее низкий - у Нижнего Тагила (167), Кургана и Симферополя (по 165 баллов), Махачкалы (162), Улан-Удэ (153) и Архангельска (150), а также Читы и Якутска (по 147 баллов).

В числе больших городов (с населением до 250 тысяч человек) лидируют населенные пункты Московской области: Реутов (252), Красногорск (230), Одинцово (229), Арзамас, Долгопрудный и Мытищи (по 225 баллов), Люберцы (223), а также Королев (217). Наименьший показатель индекса среди таких городов у Нефтеюганска (137), Кызыла и Прокопьевска (по 134 балла), Шахт (132) и Новошахтинска (129) Ростовской области и Назрани (121). Наименьший показатель индекса среди таких населенных пунктов у Нефтеюганска (137), Кызыла и Прокопьевска (по 134 балла), Шахт (132) и Новошахтинска (129) Ростовской области и Назрани (121)".

Из средних городов наибольший балл получили Видное (232), Лобня (222), Фрязино (219), Дзержинский (212) Московской области и Саров Нижегородской области (211), а наименьший - Лесосибирск Красноярского края (129), Лабинск Краснодарского края (125), Черемхово Иркутской области (124), чеченский Шали (119) и Сунжа в Ингушетии (118).

Как отмечается на сайте исследования, индекс качества городской среды представляет собой инструмент для оценки качества материальной городской среды, условий ее формирования и позволяет использовать результаты оценки для создания рекомендаций по улучшению среды. Показатель формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериями качества городской среды. Эта оценка подразумевает выделение для каждого типа пространства по каждому из критериев одного ключевого индикатора.

Индекс города рассчитывается как сумма баллов по всем 36 индикаторам, оцениваемым по шкале от 0 до 10. Таким образом, он измеряется по шкале от 0 до 360 баллов. Качество городской среды определяется в зависимости от итогового балла: при неблагоприятной городской среде индекс города находится в диапазоне от 0 до 180 баллов, при благоприятной - от 180 до 360 баллов.