Уникальное решение принял Верховный суд. Он обязал страховщика выплатить возмещение пострадавшему в аварии. По договору, который был оформлен уже после ДТП. Эта новость должна была бы порадовать страховых мошенников, если бы не детали самого дела.

Напомним, что еще не столь давно, когда на рынке было огромное количество различных страховых агентов, такая практика мошенничества, как оформление полиса ОСАГО задним числом, была едва ли не стандартной. Она получила еще большее распространение, когда появилась возможность оформлять электронный полис. Ездит, к примеру, человек без страховки. И попадает в аварию. Тут же, чтобы не платить за ущерб из своего кошелька, быстро на смартфоне оформляет все документы, покупает электронный полис, а затем сообщает страховой компании, что попал в аварию.

Чтобы прикрыть эту лазейку мошенникам, для электронных полисов был установлен так называемый период охлаждения. То есть такой полис начинает действовать через три дня после покупки.

Так что же случилось, раз даже Верховный суд решил, что страховщик должен расплачиваться по полису, оформленному задним числом?

История началась 11 августа 2017 года. В этот день в 10 утра некий гражданин Прутков на своем автомобиле Honda Civic врезался в стоящий КIA, который затем врезался в стоящую "Волгу". Стоимость восстановительного ремонта KIA составила 337 тысяч рублей. Согласно полису ОСАГО ответственность Пруткова на тот момент была застрахована. И гражданка Дегтярева, которой принадлежал KIA, обратилась к страховщику за выплатой. Но тот ей в этом отказал, ссылаясь на то, что на момент аварии полис Пруткова не действовал.

Тогда Дегтярева обратилась в суд, который частично ее требования удовлетворил, взыскав со страховщика стоимость ремонта, компенсацию морального вреда, штраф и расходы на оплату услуг представителя. Однако такое решение не устроило страховщика, и он подал апелляцию. Апелляционный суд встал на сторону страховщика. Он отменил решение суда первой инстанции и принял новое: отказать Дегтяревой в удовлетворении ее требований. Но президиум Санкт-Петербургского городского суда апелляционное решение отменил и оставил в силе решение районного суда. А страховщик дошел до Верховного суда.

ВС в своем решении отметил: суд первой инстанции установил, что ДТП произошло в 10 утра, а полис был оформлен не ранее 11 часов 42 минут. Но признавая это, суд удовлетворил иск Дегтяревой, исходя из того, что премию Прутков выплатил полностью и в полисе указан срок его действия с ноля часов.

В случае несанкционированного использования бланка полиса ОСАГО страховщик обязан за свой счет возместить причиненный вред

Отменяя это решение, апелляционная инстанция пришла к выводу, что ответственность Пруткова не была застрахована, поскольку договор был заключен после события.

А президиум Санкт-Петербургского городского суда, отменяя апелляционное решение, исходил из того, что в полисе прописан срок действия с ноля часов, при этом страховщик не оспаривал ни действительность полиса, ни факт его оплаты.

ВС указал, что согласно закону об ОСАГО, бланк полиса - документ строгой отчетности. И страховщик обеспечивает контроль за использованием бланков страховыми брокерами и страховыми агентами и несет ответственность за их несанкционированное использование. В случае несанкционированного использования бланка страховщик обязан за свой счет возместить причиненный вред, кроме случая хищения бланков. Но о хищении он должен заявить в уполномоченные органы до наступления страхового случая.