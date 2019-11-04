Между Севастополем и сирийским Тартусом запустят торговую линию

Между портом Севастополя и сирийским Тартусом будет открыто грузовое морское сообщение. Об этом стало известно сегодня в ходе визита губернатора провинции Тартус Сафуан Абу Саада в Севастополь.

- Мы подробно обсудили, какие товары могут к нам завозить из Сирийской Республики, а также варианты экспорта, в первую очередь, зерна, - рассказал по итогам встречи с сирийской делегацией губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он уточнил, что регулярные грузоперевозки между портами заработают после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. Товары будут переправляться дальше в другие регионы России.

- Мы ожидаем, что это поможет нашему севастопольскому порту обрести второе дыхание, - добавил Развожаев.

Сафуан Абу Саад в свою очередь подтвердил заинтересованность в открытии торговой линии между портами.

- В нашей провинции находятся крупные заводы по производству медикаментов, - рассказал сирийский гость. - Мы выращиваем цитрусовые, которые сейчас производятся с избытком и отвечают международным стандартам качества. Также перспективным направлением для экспорта в Севастополь считаем оливки и оливковое масло.

Губернатор сирийской провинции напомнил, что сотрудничество между двумя регионами уже началось. Севастопольский государственный университет недавно приступил к подводным археологическим исследованиям в прибрежных водах Тартуса.

Сафуан Абу Саад считает, что развитию торговых отношений поможет свободная экономическая зона, которую планируют создать в порту Тартус.