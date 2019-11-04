Сергей Догадин выступил на первом Московском фестивале в "Зарядье"

Победитель XVI Конкурса им. Чайковского (I премия и золотая медаль) скрипач Сергей Догадин выступил в Концертном зале "Зарядье" в рамках Первого международного Московского фестиваля "Зарядье". В исполнении музыканта прозвучал Концерт Сибелиуса.

Среди скрипачей на конкурсе Чайковского не было Первой премии 12 лет - предыдущие три конкурса I премия не присуждалась. Поэтому можно считать, что долгожданная Первая премия среди скрипачей - выбор не только этого Конкурса, а последних четырех конкурсов.

Как всегда, еще одним главным участником вечера был оркестр Мариинского театра - мягкий, певучий с плавным движением и нагнетанием звуковых волн в "Паване" Мориса Равеля, красочный и образный в "Жар-птице" Игоря Стравинского, и романтически мощный, драматический в Скрипичном концерте Яна Сибелиуса.

Концерт Сибелиуса - один из самых сложных в своем жанре. И уникальный - это скорее симфония для солирующей скрипки с оркестром (великий дирижер Леопольд Стоковский говорил, что это - "одна из лучших симфоний Сибелиуса"). Оркестр в этом концерте огромный, насыщенный, с большой группой меди. В какие-то моменты казалось, что это слишком грузная махина против маленькой скрипки, и хотелось чуть прибрать мощь звучания. Однако оркестр под управлением Валерия Гергиева - послушный инструмент, который мог звучать и еле слышным шорохом, как в самом начале концерта.

Концерт Сибелиуса открывается сразу каденцией солиста. И сразу задается масштаб и драматургический накал. Только в первой части каденций у скрипача - две. В сольных фрагментах скрипка Сергея Догадина заполняла весь зал, сохраняя ощущение большого количества воздуха, объема, пространства. Это, вероятно, - удивительное свойство акустики этого зала.

Достоинством исполнения Догадина является великолепный звук: при "высоковольтном" напряжении этой музыки Сибелиуса, и на густых басах, и на прозрачных верхушках, в виртуозных пассажах и страстных речитативах скрипки, - сохранялось благородство звука. Даже посвистывающий призрачный звук флажолетов был близок скорее к звучанию флейты пикколо.

На бис музыкант исполнил ставший уже фирменным финальным аккордом его выступлений пьесу Паганини Nel cor piu non mi sento, играемую почти шутя с фантастическими виртуозными головокружительными трюками обеих рук, когда кажется, что рук у музыканта как минимум три - потому что к традиционной мелодии, исполняемой смычком добавляется пиццикато левой рукой.

Прямая речь

Сергей Догадин, скрипач, лауреат I премии XVI Конкурса Чайковского:

- Этот концерт Сибелиуса очень не прост, он уникальный по своей природе, аналогичного концерта не найти, он стоит особняком и из-за технических сложностей, из-за формы (в первой части у солиста - две каденции), из-за огромной роли оркестра. В нем используется не совсем обычная техника, скажем, это многие пассажи из финала. Он изматывает и остается мало сил, особенно к финалу, а финал - это самая сложная часть. Мне кажется, такие концерты нужно играть как можно чаще, чтобы они были в руках, чтобы потом меньше думать уже об этихсложностях. Оркестровка очень насыщенная. Конечно оркестр должен ощущать где он может выдать полную оркестровую мощь, а где нет, все-таки скрипка не может соперничать с оркестром, это не тромбон. Сочинение фантастическое: настоящий концерт-состязание, иногда скрипка и оркестр идут вместе, иногда против друг друга.