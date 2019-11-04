"Тоттенхэм" оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку "Эвертона"

Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.

Инцидент, приведший к травме Гомеша и удалению Сона произошел на 79-й минуте встречи между командами. После фола корейца полузащитник "ливерпульцев" получил перелом правой лодыжки. Поначалу Аткинсон достал из кармашка желтую карточку, однако, немного подумав, все же решил удалить Сона, который зарыдал после того, как увидел травму, полученную соперником.

Как сообщает The Sun, "Тоттенхэм" не согласен с решение судьи, которое повлечет дисквалификацию на три матча. По мнению представителей "шпор", Сон не намеревался травмировать соперника и все произошедшее - стечение обстоятельств. По мнению одного бывшего арбитра Премьер-Лиги Марка Хэлси, за нарушение следовало дать предупреждение, но никак не удалять.

Тем временем сегодня должна состояться операция на травмированной ноге Гомеша. Сроки восстановления футболиста не называются.