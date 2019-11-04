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04.11.2019 13:24
Рубрика: В мире

В Турции изучают предложение России по поставкам истребителей

Правительство Турции оценивает предложение России по поставкам истребителей. Об этом сообщил руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

По его словам, решение будет принято после проведения широкого анализа финансовой, технической и стратегической сторон.

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"Сейчас не идет речи о том, чтобы дать ответ [на предложение]. Необходимо провести широкий анализ", - сказал Демир в эфире телеканала NTV.

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что Анкара и Москва близки к заключению соглашения на поставку 36 истребителей Су-35. Однако министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг эту информацию.

Поводом для подобных сообщений послужил визит президента Турции Тайипа Эрдогана на авиасалон МАКС в августе этого года. Его заинтересовали боевые самолеты ОКБ Сухого. Турецкий президент спросил, можно ли купить Су-57, на что Владимир Путин улыбнулся: "Можете купить".

Позже Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.

В мире Ближний Восток Турция
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