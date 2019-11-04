МВД проработает вопрос о штрафах за превышение скорости до 20 км/ч

В пресс-центре МВД России сообщили, что ведомство дополнительно проработает вопрос целесообразности введения штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч. Такой ответ поступил в ответ на запрос ТАСС.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Ранее соответствующий вопрос поручил дополнительно проработать в срок до 2 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Напомним, сегодня нарушение скоростного лимита до 20 км/ч не штрафуется. Весной в Минтрансе заявляли, что поддерживают установление административного штрафа в 500 рублей для водителей, превысивших скоростной лимит на 10-20 км\час.
Помимо этого Госавтоинспекция предлагала увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей и лишить систематических нарушителей правил дорожного движения возможности оплачивать штраф с 50-процентной скидкой.