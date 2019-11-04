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04.11.2019 19:50
Рубрика: В мире

Туманное будущее

В Великобритании стартует предвыборная кампания
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8006)
В Соединенном Королевстве начинается кампания перед внеочередными парламентскими выборами, назначенными на 12 декабря. Голосование станет уже третьим с 2015 года, но ключевой вопрос прежний - Brexit, из-за которого, собственно, так лихорадит британскую политику. Никто из экспертов не берется с уверенностью сказать, что результаты досрочных выборов, какие бы они ни были, гарантированно приблизят решение о выходе Британии из Европейского союза. Впрочем, как утверждают местные эксперты, Brexit - это только вершина айсберга, и на кону в этих выборах стоит гораздо больше, а именно - экономическое будущее Великобритании.
Судьба Brexit остается главным вопросом для британцев, опережая здравоохранение и экономику. Фото: EPA Судьба Brexit остается главным вопросом для британцев, опережая здравоохранение и экономику. Фото: EPA
Судьба Brexit остается главным вопросом для британцев, опережая здравоохранение и экономику. Фото: EPA

Масла в огонь британской политики добавил и американский президент Дональд Трамп, находящийся под угрозой импичмента со стороны собственного парламента. Глава США, публично призвал премьера Бориса Джонсона и ярого сторонника Brexit Найджела Фараджа объединиться. "Оба - мои друзья. Думаю, что Борис правильно сделает. Я хотел бы увидеть, чтобы Найджел и Борис объединились. Полагаю, это возможно", - заявил Трамп. Помимо того, что этот союз в глазах американского президента гарантирует выход Британии из ЕС, так он еще и благоприятно скажется на укреплении торгово-экономических отношений Вашингтона и Лондона.

Джонсон проведет решающие дебаты с оппозицией

Примечательно, что сам Фарадж, лидер партии Brexit, заявил, что не намерен баллотироваться на досрочных выборах. По его словам, вместо того, чтобы "занять одно место в парламенте", он сосредоточится на избирательной кампании по всей стране, чтобы поддержать более чем 600 кандидатов от своей партии. Фарадж предложил консервативной партии вступить в коалицию, чтобы "сделать Brexit реальностью", но на своих условиях. Обращаясь к премьеру Джонсону, он прямо заявил: "Борис, откажись от сделки (с ЕС - прим. "РГ")".

Высказывание Трампа моментально было квалифицировано британской оппозицией как прямое вмешательство во внутриполитические дела Соединенного Королевства. Лидер оппозиции, глава Лейбористской партии, Джереми Корбин уверен, что эти реплики президента США, далеко не первые в своем роде, способны оказать влияние на ход выборов. "Дональд Трамп пытается вмешаться в британские выборы, чтобы избрать своего друга Бориса Джонсона", - заявил Корбин. В качестве дополнительного примера такого вмешательства Корбин привел изречение Трампа, сделанное еще в июне этого года, о том, что судьба британской NHS (Национальная служба здравоохранения - прим. "РГ") "находится на кону".

Глава лейбористов Корбин неспроста акцентировал внимание на особом интересе администрации США к системе NHS и поддержке консерваторов Джонсона. Точнее будет сказать - интересе американского бизнеса, лоббирующего поддержку приватизационных процессов в британской государственной службе здравоохранения. Именно консерваторы запустили волну приватизаций в 2013 году, продав частной американской корпорации Bain Capital за 200 миллионов фунтов государственного поставщика плазмы крови. Одним из соучредителей этой корпорации, получившей полный контроль (британцы владеют только 20 процентами акций) над одним из критических элементов системы здравоохранения Британии, является известный американский республиканец, некогда кандидат в президенты, Мит Ромни. Кстати, по ироничному стечению обстоятельств, американцы в 2016 году продали свой пакет акций китайской корпорации Crate за 820 млн фунтов.

Фото: REUTERS
Brexit перенесли на неопределенный срок

Согласно последним опросам общественного мнения, именно ситуация в сфере здравоохранения является второй по значимости для британских избирателей, уступая только вопросу Brexit. На третьем месте следует криминогенная обстановка в стране, затем вопросы экономики и миграции. Как отмечают местные эксперты, тематика выхода Великобритании из Евросоюза затмила собой еще один ключевой момент - Британия находится на пороге окончания политики тотальной экономии расходования государственных средств, начавшейся в 2010 году. По оценкам НПО Resolution Foundation, если консерваторы останутся у власти, то государственные расходы увеличатся до 41,3% от ВВП в ближайшие годы, если победят лейбористы - до 43,3%. При нынешнем дефиците бюджета такие траты неминуемо, по мнению аналитиков, приведут к повышению налогов. Как полагают специалисты, досрочные выборы олицетворяют собой борьбу не столько за судьбу Brexit, сколько за право распоряжаться потоками госсредств в ближайшие пять лет в зависимости от того, в каком формате будет оформлен выход Британии из ЕС.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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