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Рубрика: Российский автопром

Видео: проверка автоторможения Aurus Senat

Текст: Михаил Азнавуров

В открытый доступ выложено видео проверки системы автоматического торможения Aurus Senat.

На 40-секундном видеоролике белый седан Aurus Senat без какого-либо навесного оборудования по мере приближения к препятствию снижает скорость и прекращает движение примерно в полутора метрах от него.

Фото: iStock
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Далее такой же проверке подвергается Kia Quoris и останавливается только после того, как сбивает препятствие.

Видеоролик размещен 31 октября на канале Zhukmann видеохостинга Youtube. В описании к ролику отмечено место проведения - Дмитровский автополигон. А также упомянуто, что сравнение было проведено трижды и результат всегда повторялся.

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#Кортеж