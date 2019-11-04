Видео: проверка автоторможения Aurus Senat

В открытый доступ выложено видео проверки системы автоматического торможения Aurus Senat.

На 40-секундном видеоролике белый седан Aurus Senat без какого-либо навесного оборудования по мере приближения к препятствию снижает скорость и прекращает движение примерно в полутора метрах от него.

Далее такой же проверке подвергается Kia Quoris и останавливается только после того, как сбивает препятствие.

Видеоролик размещен 31 октября на канале Zhukmann видеохостинга Youtube. В описании к ролику отмечено место проведения - Дмитровский автополигон. А также упомянуто, что сравнение было проведено трижды и результат всегда повторялся.